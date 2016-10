Criticado por ‘inexperiência’, Ramos diz que sua geração vai dar o troco votando pela mudança

O candidato Marcelo Ramos (PR) votou por volta de 10h, na seção 535, na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus.

O prefeituravel, que estava acompanhando da sua família e o vice na chapa, deputado estadual Josué Neto (PSD), além d deputado federal Pauderney Avelino (Dem), afirmou que está confiante da vitória.

“Tivemos uma campanha bonita, cheias de palavras de esperanças e de dias melhores para a nossa gente, tendo que enfrentar uma campanha de covardia, suja, cheia de mentiras. A campanha mais suja que já se viu nas eleições de Manaus, mas eu tenho certeza que esse tempo da mentira está acabando, pois, o povo decidiu que quer mudança”, comentou.

O candidato comentou ainda que sai desse momento cheio de alegria no coração, se sentindo um homem feliz. “Tenho certeza que quando se encerarem as votações a vontade do povo será manifestada no sentido de uma vitória significativa”, disse Marcelo Ramos.

Sobre as críticas que rebateu do adversário por sua ‘inexperiência’ para administrar a cidade de Manaus ele comentou: “O Ceo da Google tem menos de 40 anos, o prefeito de Salvador tem 37 anos. No dia da eleição, em vez do prefeito mandar mensagens para cidade, está me atacando, mas eu acredito muito no povo manauara, que teve convicção que chegou a hora de mudar. O prefeito tem uma atitude deselegante e desrespeitosa comigo e com a minha geração, mas tenho certeza que a minha geração vai dar o troco a ele” disse.

Marcelo Ramos irá acompanhar a apuração dos votos em sua casa com a família.

Portal EM TEMPO

Colaborou Diogo Dias