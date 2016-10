Crítica textual promove oficina ‘Escrita Criativa’ voltada para alunos e jornalistas, em Manaus

Escritores e novos autores poderão ter seus textos avaliados pela editora paulista Vanessa Ferrari durante o evento ‘Escrita Criativa’, uma oficina que será realizada no Colégio Lato Sensu, do bairro Cidade Nova, Zona Norte, de 7 a 11 de novembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui.

Voltada para escritores, alunos, redatores, jornalista e público em geral interessado em trabalhar a escrita, a oficina será ministrada pela escritora e editora Vanessa Ferrari que traz em seu currículo trabalhos como participação como editora na Feira Literária Internacional de Paraty (FLIP).

Promovida pelo Grupo Leal Filho, a ‘Oficina Escrita Criativa’ será dividida em duas turmas, no horário vespertino, das 14h às 17h, e noturno, das 18h30 às 21h30. Durante as aulas serão abordados temas como: o mercado editorial, construção de personagens, tipos de narradores, originalidade, conceitos, sugestão de leitura, entre outros.

Vanessa Ferrari explica que as atividades iniciam antes mesmo dos cursos. “Até o primeiro dia do curso, o participante deverá enviar por e-mail sua produção. Pode ser crônica, conto, trecho de um romance ou narrativa autobiográfica. A partir daí, irei avaliar individualmente, como se o material tivesse sido enviado para uma grande editora. Farei minhas observações e devolverei ao autor. Já na oficina, nos primeiros momentos, falaremos sobre originalidade e mercado editorial, para abrir os ciclos de conversas”, explicou a escritora.

Vanessa é jornalista mestranda em crítica textual pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, coordena o projeto de clubes de leitura Penguin-Companhia, é parecerista de obras literárias pela Revista Pessoa, professora do Espaço Cult (SP), onde ministra há três anos cursos de literatura e percepção de linguagem. Foi editora da Companhia das Letras (2009 a 2015) e editora da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), entre os anos de 2005 e 2009.

Com informações da assessoria