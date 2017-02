Cristóvão minimiza gritos de ‘burro’ da torcida em vitória do Vasco

Apesar do Vasco ter obtido a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca, muitos torcedores demonstraram sua insatisfação com o técnico Cristóvão Borges mesmo com apenas três jogos oficiais a frente do clube.

Na saída para o intervalo no duelo contra o Resende neste domingo (5), muitos vascaínos presente em São Januário entoaram gritos de “burro” ao treinador.

Acostumado com a pressão em jogos do Cruzmaltino no estádio, Cristóvão, que já havia sido treinador no clube em 2012, minimizou as manifestações.

“Quando eu saí, a gente tinha feito uma parte do primeiro tempo que não foi boa, errando muitos passes, o que fez com que o time se desgastasse, e o Resende ainda fez um gol. Eu desci e estava 1 a 0 para o adversário, e por isso ouvi aquilo ali. Quando eu saí, agora ao fim do jogo, não teve (vaia)”, avaliou.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Resende, o Vasco se manteve em segundo lugar no Grupo B da Taça Guanabara. O próximo compromisso da equipe é nesta quinta-feira, contra o Santos (AP), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Folhapress