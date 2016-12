Cristiano Ronaldo leva Bola de Ouro da ‘France Football’

O português Cristiano Ronaldo foi o grande vencedor do prêmio Bola de Ouro, pela quarta vez, anunciou a revista “France Football” nesta segunda-feira (12). Ele já havia conquistado o prêmio em 2008, enquanto estava no Manchester United, e nos anos de 2013, 2014 e 2015 pelo Real Madrid. As informações são da Agência ANSA.

“Para mim, é uma grande honra receber a minha quarta Bola de Ouro. A emoção é de como se fosse a primeira vez. É um sonho realizado, de novo. Nunca pensei ganhar quatro vezes a Bola de Ouro. Estou muito satisfeito, muito feliz de ter a oportunidade”, disse o português em um vídeo gravado para a premiação.

Ronaldo aproveitou para agradecer aos seus companheiros de Real Madrid por “ajudar a conquistar esse prêmio individual”. O craque conquistou os títulos da Liga dos Campeões da Europa, da Supercopa da Uefa pelo clube espanhol e foi o capitão da inédita conquista da seleção portuguesa na Eurocopa.

Diferentemente dos outros anos, a revista só anunciou agora o primeiro colocado e as posições a partir do sexto lugar. Os demais nomes serão revelados mais tarde. Pela primeira vez desde 2010, o tradicional prêmio da “France Football” foi entregue de maneira independente, sem a parceria da Fifa. Criada em 1956, a premiação é uma das mais importantes do mundo do futebol.

Confira os nomes divulgados até o momento: 1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid / Portugal) 6. Gareth Bale (Real Madrid / País de Gales) 7. Riyad Mahrez (Leicester / Argélia) 8. Jamie Vardy (Leicester / Inglaterra) 9. Gianluigi Buffon (Juventus / Itália) e Pepe (Real Madrid / Portugal) – 8 pontos 11. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund / Gabão) – 7 pontos.

E mais, 12. Rui Patrício (Sporting / Portugal) – 6 pontos 13. Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain / Manchester United / Suécia) – 5 pontos 14. Paul Pogba (Juventus/Manchester United / França) e Arturo Vidal (Bayern de Munique / Chile) – 4 pontos 16. Robert Lewandowski (Bayern de Munique / Polônia) – 3 pontos 17. Toni Kroos (Real Madrid / Alemanha), Luka Modric (Real Madrid / Croácia) e Dimitri Payet (West Ham / França) – 1 ponto.

