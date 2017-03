Cristiano Ronaldo é jogador mais bem pago do mundo, diz revista; Neymar fica em 3º

Levantamento feito pela revista francesa France Football aponta que Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais bem pago do planeta. De acordo com a publicação, o astro do Real Madrid e da seleção portuguesa embolsará na temporada 2016/2017 um total de 87,5 milhões de euros (R$ 298 milhões) em salários. O cálculo não leva em conta a dedução de impostos.

Na segunda posição, aparece Lionel Messi, com 76,5 milhões de euros (R$ 260 milhões). O brasileiro mais bem posicionado na lista é Neymar. O atacante do Barcelona e da seleção está em terceiro, com vencimentos de 55,5 milhões de euros (R$ 189 milhões).

O top 5 é completado por Gareth Bale, do Real, com 41 milhões de euros (R$ 139 milhões) e Ezequiel Lavezzi, do Heibei Fortune, 28,5 milhões de euros (R$ 97,13 milhões).

Thiago Silva

Entre os jogadores que atuam no Campeonato Francês, quem mais ganha é Thiago Silva. O salário do brasileiro no PSG nesta temporada é de 14,4 milhões de euros (R$ 49 milhões).

Ele supera por pouco Falcao Garcia, do Monaco. O colombiano recebe 13,6 milhões de euros (R$ 46,35 milhões). Completam o top 5: Ángel di Maria, PSG, 12,6 milhões de euros (R$ 42,9 milhões); Marco Verrati, PSG, 11,8 milhões de euros (R$ 40,2 milhões) e Edinson Cavani, PSG, 10,2 milhões de euros (R$ 34,7 milhões).

Treinadores

Entre os técnicos, o português José Mourinho aparece como mais bem pago. Nesta temporada, está recebendo 28 milhões de euros (R$ 95,4 milhões).

Completam a lista dos cinco maiores salários: Marcello Lippi, seleção chinesa, 23,5 milhões de euros (R$ 80 milhões); Laurent Blanc, PSG, 20 milhões de euros (R$ 68,1 milhões); Carlo Ancelotti, Bayern de Munique, 15,8 milhões de euros (R$ 53,8 milhões) e Pep Guardiola, Manchester City, 14,5 milhões de euros (R$ 49,4 milhões).

Folhapress