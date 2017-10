Cristiano Ronaldo é a segunda celebridade européia mais bem paga

Cristiano Ronaldo é a segunda celebridade da Europa mais bem paga. Na lista publicada pela revista “Forbes”, o atacante do Real Madrid está atrás, somente, da autora JK Rowling, da saga Harry Potter.

A fortuna do português do Real Madrid é avaliada em 93 milhões de dólares (R$ 294 milhões segundo a cotação atual). O próximo atleta da lista é o Roger Federer, que é considerado a quinta celebridade europeia mais bem paga com 64 milhões de dólares (R$ 202 milhões).

A lista também conta com Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Fernando Alonso, Gareth Bale, Conor McGregor e Zlatan Ibrahimovic.

Confira a lista:

1 – JK Rowling (Reino Unido, US $ 95 milhões)

2 – Cristiano Ronaldo (Portugal, 93 milhões de dólares)

3 – Coldplay (UK, US $ 88 milhões)

4 – Adele (Reino Unido, US $ 69 milhões)

5 – Roger Federer (Suíça, 64 milhões de dólares)

6 – Elton John (Reino Unido, US $ 60 milhões)

6 – Gordon Ramsey (Reino Unido, 60 milhões de dólares)

7 – Paul McCartney (Reino Unido, US $ 54 milhões)

8 – Rory McIlroy (Reino Unido, US $ 50 milhões)

9 – Calvin Harris (Reino Unido, US $ 48 milhões)

10 – Lewis Hamilton (Reino Unido, US $ 46 milhões)

11 – Simon Cowell (Reino Unido, US $ 43,5 milhões)

12 – Tiesto (Países Baixos, US $ 39 milhões)

13 – Sebastian Vettel (Alemanha, 38,5 milhões de dólares)

14 – Novak Djokovic (Sérvia, US $ 37,6 milhões)

15 – Ed Sheeran (Reino Unido, US $ 37 milhões)

16 – Fernando Alonso (Espanha, 36 milhões de dólares)

18 – Gareth Bale (Reino Unido, 34 milhões de dólares)

18 – Conor McGregor (Irlanda, US $ 34 milhões)

20. Zlatan Ibrahimovic (Suécia, US $ 32 milhões)

Folhapress

