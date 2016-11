Cristiano Ronaldo acerta renovação com Real Madrid até 2021

O português Cristiano Ronaldo vai renovar seu contrato com o Real Madrid por três temporadas adicionais, até 2021, anunciou o clube espanhol neste domingo (6).

“Na segunda-feira, dia 7 de novembro, será organizada a cerimônia ligada à prorrogação do contrato de Cristiano Ronaldo, que está vinculado ao clube até o 30 de junho de 2021”, publicou o Real no seu site.

O evento está marcado para 13h30 locais (10h30 de Brasília), na presença do presidente do clube, Florentino Pérez.

Contratado por 94 milhões de euros ao Manchester United em 2009, um recorde nas época, o craque de 31 anos tinha vínculo com o Real até 2018, com salário de 17 milhões de euros por temporada, de acordo com dados divulgados pelo jornal Marca em 2013.

O clube não divulgou os valores do novo contrato, mas tudo indica que o salário será astronômico, gerando todo tipo de especulação, como foi o caso com a renovação do galês Gareth Bale, no início da semana passada.

“Se eu fosse presidente do Real Madrid e se tivesse um jogador como eu, renovaria seu contrato por pelo menos dez anos”, tinha afirmado o três vezes melhor do mundo em setembro, fazendo jus à fama de marrento.

Grande favorito a mais um Prêmio Bola de Ouro neste ano, depois de ser destaque dos títulos europeus do Real e da seleção portuguesa, Cristiano não vem fazendo um bom início de temporada, mas sua renovação é uma grande notícia para os ‘merengues’.

O craque é o sonho de consumo de vários outros clubes, como o Paris Saint-Germain, por exemplo, mas deve certamente encerrar sua carreira no clube ‘merengue’, ou pelo menos passar os melhores anos que ainda sobram na capital espanhola.

“Estou satisfeito, ele tem que encerrar sua carreira aqui”, comemorou o técnico Zinedine Zidane. “Ele precisa parar vestindo essa camisa branca, como eu fiz, há alguns anos (em 2006)”, enfatizou o ex-craque francês.

Com o Real, Cristiano Ronaldo conquistou duas Ligas dos Campeões (2014 e 2016), uma Liga Espanhola (2012), duas Copas do Rei (2011 e 2014) e um Mundial de Clubes (2014).

Folhapress