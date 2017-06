Cristiano Araújo pode ter CD de musicas inéditas e virar filme

Fãs do sertanejo Cristiano Araújo devem ter uma surpresa ainda neste ano. Um CD com pelo menos 14 músicas inéditas pode ser lançado no segundo semestre e a família trabalha para a realização de um filme sobre a trajetória do artista.Neste sábado (24), a morte do cantor e de sua namorada, a estudante Allana Moraes, completa dois anos.

O produtor-executivo de Cristiano Araújo, Rafael Vanucci, que hoje atua com o irmão do sertanejo, Felipe, afirma que o CD de inéditas deve ser finalizado dentro de um mês.

Já o filme ainda está em processo de captação de recursos, assim como um DVD de um show realizado em Brasília um mês antes da morte de Cristiano. Nenhum dos dois tem previsão de lançamento.

“Temos alguns projetos em andamento. Queremos achar o momento ideal para fazer, estamos estudando qual dos projetos vamos lançar primeiro, para evitar começar e não terminar, explica o produtor”.

Na última quinta-feira (22), familiares e amigos celebraram uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, em memória de Allana e Cristiano.

A família quis algo mais simples e fechado. “Decidimos não falar, nem fazer nenhum programa de TV”, diz Vanucci.

Em 2016 o local, frequentado pelo sertanejo antes e depois da fama, recebeu uma grande missa no aniversário de um ano da morte do casal. O evento reuniu milhares de pessoas e teve até uma projeção 3D do cantor.A celebração foi presidida pelo padre Marcos Rogério, amigo de Cristiano e de seus familiares.

EM FAMÍLIA

Cristiano deixou dois filhos: João Gabriel, 8, fruto do relacionamento com Luana Rodrigues, e o caçula Bernardo, 4, com Elisa Leite. Nas redes sociais, as mães costumam registrar o dia a dia dos meninos e também compartilham a saudade do pai.

Já o irmão do artista, Felipe Araújo, 21, trilha os passos do sertanejo. Há um ano, lançou o DVD 1dois3, que contabiliza sucessos como “A mala é falsa amor”, com mais de 119 milhões de visualizações no YouTube.

O trabalho, aliás, conta com uma participação do próprio Cristiano. Em uma montagem, eles dividem os vocais na música “Perdeu o cara errado”, composição de Felipe gravada pelo irmão, no DVD “In the Cities”, seu último trabalho.

ACIDENTE FATAL

Um acidente de carro interrompeu a trajetória de Cristiano Araújo, aos 29 anos. Ele retornava para Goiânia de um show realizado em Itumbiara, no Sul de Goiás, junto com a namorada, a estudante Allana Moraes, 19, quando a Range Rover em que estavam capotou, na madrugada do dia 24 de junho de 2015.

Folhapress