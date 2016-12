Crise prejudica a venda de fogos de artifícios

Amazonenses que gostam de soltar fogos de artifícios na virada do Ano-Novo devem manter a tradição neste ano, porém vão reduzir os gastos com a compra desses itens classificados como ´supérfluos´.

O metalúrgico Iran Nascimento, 49, informou que reduziu os gastos com o produto em 50%, segundo ele, os preços das mercadorias estão “salgados”, quando comparados com o mesmo período do ano passado. “Todos os anos, eu levo os fogos para a confraternização com os amigos, mas neste ano, em especial, por conta dos apertos e o elevado preço dos produtos, vou comprar apenas R$ 500, sendo que, ano passado fiz um investimento de R$ 1 mil”, disse o metalúrgico.

Com 12 anos no ramo de fogos de artifícios, a proprietária da loja Casa dos Fogos, Karla Feitosa, informou que espera uma redução da procura do produto em sua loja situada, na rua Pará, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, em 10% na comparação com 2015. Ela explicou, que nos primeiros dias da semana, as vendas aqueceram e devem subir mais até hoje (30).

“Os preços estão diversificados. Temos fogos de 12 por 1 que custam R$ 20, fogos de cor que custam R$ 35 e até os fogos preparados para shows pirotécnicos que custam R$ 1,5 mil”, disse.

Karla informou que 2016 as vendas de fogos de artifícios foram bastante inferiores em relação aos anos anteriores. Segundo ela, no Natal, houver uma queda de 30%, em relação ao ano passado. A expectativa é que a procura pelo material se mantenha equilibrada ou caia até 10%.

Em relação a vendas para o interior do Estado, Karla Feitosa explicou que a procura pelo material se iguala ao da capital amazonense. A empresária informou ainda que os clientes são sempre os mesmos e são considerados por ela como “fiéis”. Karla disse que espera um faturamento de até R$ 80 mil.

Crescimento

Por suz vez, o gerente Marcos Siqueira, da fogueteria São Marco, na avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, informou que as vendas para o interior tiveram uma queda de 80%.

Porém, a expectativa para esse ano, é que, no geral, haja um crescimento na venda de até 10%.

Segundo o gerente, 31 de dezembro é o dia mais esperado para as vendas de fogos, que, geralmente, aumentam 100%. “A expectativa é que possamos vender em torno de 100 caixas de foguetes 12 por 1. Estávamos com pensamento positivo sobre a posse dos prefeitos no interior, mas nesse ano, a procura foi bastante pequena, acredito que apenas cinco prefeitos levaram foguetes para posse”, disse o empresário.

Virada do ano

Segundo Marcos Siqueira, no ano passado ele fez uma venda para 20 prefeituras e neste ano, apenas duas prefeituras fizeram compras de fogos para a virada do ano.

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO