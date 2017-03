Crise estoura no São Raimundo e jogadores atacam diretoria

Prestes a completar 100 anos, o São Raimundo vive uma das piores crises de toda sua história. Dentro de campo, no Campeonato Amazonense, o clube tem três derrotas em três jogos, a defesa mais vazada com oito gols e o pior ataque, sem ainda balançar as redes adversárias. Fora dele a situação é ainda pior: falta recurso para contratar e até mesmo oferecer condições dignas de trabalho para quem está no elenco.

Na tarde de ontem (27), a panela de pressão que vive o clube explodiu de vez. Os três jogadores vindos da Bahia, o atacante Bahiano, o volante Everton e o goleiro Joiran, denunciaram ao PÓDIO o não cumprimento do acordo feito com a diretoria alviceleste. De acordo com os atletas, não houve o pagamento de adiantamento da metade do salário conforme combinado, além da alimentação e hospedagem inadequada oferecida pelo clube.

Os três jogadores, mais dez atletas que vieram da seleção sub-19 de Fonte Boa, estão acomodados no alojamento do clube, próximo ao estádio da Colina, no bairro de São Raimundo. Indignados com a situação, eles relataram o descaso do clube com os atletas.

“Quem nos trouxe para o São Raimundo foi o seu Joaquim Alencar. Não tem nada do que ele prometeu para nós, ou seja, adiantamento de metade do salário, de ficarmos num hotel e mal temos uma boa alimentação. Quando temos almoço, é uma quentinha com arroz, macarrão e bisteca de porco, às vezes tem macarrão e feijão”, lamentou o volante Everton, que prosseguiu com o desabafo.

“De coração, eu não esperava passar por isso aqui. Quem critica pelas nossas três derrotas não sabe da nossa situação de forma alguma, pois se soubesse não falaria mal”, declarou.

Indignação

Outro insatisfeito e revoltado com a situação é o goleiro Joiran. Para ele, é humilhante sair de sua cidade e vir a Manaus para exercer sua profissão e a diretoria do clube não cumprir com o que foi acordado.

“Nós viemos para o clube com o intuito de ajudar. Prometeram coisas para nós que não foi cumprido, por exemplo, salário, e até agora não vi a cor do dinheiro. Tenho família e dois filhos, só comemos duas vezes por dia. A cobrança em cima dos jogadores é muito grande por parte da torcida e até mesmo da diretoria. Nós estamos completamente abandonados”, reclamou o arqueiro.

O atacante Bahiano seguiu o tom dos outros colegas e não poupou críticas ao diretor executivo do departamento de futebol do Tufão da Colina.

“Nós estamos passando uma dificuldade tremenda com duas refeições durante o dia, não temos lanche, não temos nada, não temos campo para treinar”, criticou o atacante.

Os outros jogadores do elenco presentes no alojamento preferiram não se pronunciar com receio de represálias.

Paulo Rogério

EM TEMPO