Crise eleva desigualdade de salário de mulheres em cargos de chefia

Embora permaneça em queda de modo geral, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos de chefia aumentou no país nos últimos anos. De acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, além de ganhar menos, as mulheres no Brasil dedicam duas vezes mais tempo do que os homens com afazeres domésticos.

Em 2015, o rendimento das mulheres equivalia a 76% do dos homens em 2015, cinco pontos percentuais a mais do que em 2005. A diferença de salários é ainda maior em cargos de gerência ou direção, segundo os dados do IBGE. Neste caso, o salário médio das mulheres equivale a 68% do valor pago aos homens. Em 2005, equivalia a 71%.

“Com a crise, houve maior corte em chefias que geralmente são mais ocupadas por mulheres, como recursos humanos e comunicação”, analisa Carmem Migueles, professora de cultura organizacional da FGV. “Além disso, ainda é forte o estereótipo de que o homem tem um perfil mais agressivo, que tem maior demanda em tempos de crise”, completa. Os dados do IBGE mostram que ainda é grande a desigualdade na ocupação de cargos de chefia.

Em 2015, entre os brasileiros acima de 25 anos 6,2% dos homens ocupavam cargo de chefia. No caso das mulheres, são apenas 4,7%. Em 2015, o rendimento médio real do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.012. Já a trabalhadora recebeu, em média, R$ 1.522.

Apesar da alta de 38,2% no rendimento das mulheres em dez anos, o valor observado em 2015 ainda é menor do que os R$ 1.552 que os homens ganhavam em 2005.

Para Migueles, a diferença reflete o fato de as mulheres serem maioria em posições com menores salários, como auxiliar administrativo ou atendente de telemarketing.

Jornada Total Maior

Os dados do IBGE indicam ainda que há maior informalidade entre as trabalhadoras, já que a jornada média de trabalho é menor do que 40 horas semanais. Segundo a pesquisa, a jornada média das mulheres foi de 34,9 horas por semana em 2015, enquanto a dos homens foi de 40,08 horas.

Ainda assim, as mulheres têm uma jornada total maior, de 55,1 horas por semana, considerando os afazeres domésticos. Para os homens, a jornada média total é de 50,5 horas semanais. Isso significa que, durante uma semana, os homens dedicam 10 horas a atividades em casa. Já a dedicação das mulheres é de 20,5 horas.

Migueles diz ainda que a desigualdade na divisão dos afazeres domésticos é um dos fatores que dificultam a ascensão das mulheres no mercado de trabalho. “Ainda vivemos uma cultura bastante machista de que o homem precisa ser servido em casa. Em outros países, há tarefas de casa que são exclusivamente masculinas, como limpeza pesada e coisas que exigem maior esforço físico”, comenta ela.

Nicola Pamplona

FolhaPress