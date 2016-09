Crise afeta o sonho do ‘carro zero’, em Manaus

Em ano de crise, o mercado de carros usados em Manaus se mostra como um bom negócio para quem busca economia e vantagens, tanto para quem quer comprar o primeiro veículo, quanto para quem busca trocar de automóvel. Entre as vantagens, segundo especialistas, estão o valor de depreciação de um zero quilômetro para um seminovo, que é encontrado com todos os opcionais a um custo mais em conta.

O microempresário Mário Alberto de Almeida, 37, que comprou o seu primeiro carro zero em 2012, diz que começou a planejar a troca do veículo por um novo, ano passado, mas foi pego pela crise que, segundo ele, dificultou o crédito.

Com a dificuldade de financiar um automóvel zero quilômetro, Mário conta que este ano partiu para a opção de um carro seminovo. “No geral, o sonho é sempre um carro novo, mas desta vez, estou vendo que terei que optar por um seminovo, que está mais barato”, avalia.

A enfermeira Amanda Cunha da Silva, 33, está certa de que vai trocar o seu carro 2011 por um seminovo entre os anos de 2014 e 2015. Mas, ainda não definiu a marca que vai escolher. Ela diz que quer trocar porque busca um carro maior, com capacidade de levar mais volume de bagagens para pegar a estrada. “O meu carro já deu o que tinha que dar para mim e para a minha família. Agora, nós queremos um que possa nos levar com mais segurança para Manacapuru. E como não dá para financiar um zero, vimos que o seminovo tem as suas vantagens”, observa.

Vendas

Apesar do menor número de financiamentos de carros usados, neste ano, no acumulado de janeiro a agosto, no comparativo com o mesmo período do ano passado, conforme dados da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip), o volume de usados leves vendidos no Amazonas foi 22,4% maior em relação aos novos. No mesmo período de 2015, o volume de usados vendido foi 5,5% menor em detrimento ao número de carros zero.

De janeiro a agosto do ano passado foram financiados 27.124 veículos leves. Desse total, 13.948 eram novos e 13.176 usados.

Já neste ano, nos oito primeiros meses de 2016, quando foram financiados 21,1% veículos leves a menos do que no mesmo período do ano passado, dos 21.399 autos financiados no Amazonas, a maioria (11.775) foram do segmento de usados, enquanto os novos foram apenas 9.624.

Depreciação menor para revenda

Ao comprar um automóvel zero quilômetro, segundo o gerente de seminovos da Solimões Veículos, João Braga, a depreciação dele ao sair da loja é de até 20%, enquanto o usado, pouco rodado, sai da concessionária com todos os opcionais, como condicionador de ar, vidro elétrico e direção hidráulica já depreciados no mercado e a perda para a revenda é menor. “Ao comprar um carro zero tem-se depreciação de até 20%. Caso eu compre um carro de R$ 40 mil, já perco no mínimo R$ 6 mil”, explica.

O especialista afirma que o volume de carros usados no mercado é grande, em Manaus, a começar pelas 15 concessionárias de marcas existentes na cidade, e todas trabalham também com o segmento de usados.

João conta que para facilitar a aquisição de veículos novos as concessionárias ampliaram o volume de financiamentos com usados, como entrada, os quais são levados para a revenda.

De acordo com João Braga, além das lojas de marcas, há um mercado paralelo de revendas de veículos expressivo na cidade, que são 90% de usados. “Temos um leque de ofertas no mercado de usados, em Manaus, muito grande”, afirma João. Ele diz, que apesar da oferta, a taxa de juros do usado é mais cara do que a cobrada para o financiamento de um zero quilômetro. Enquanto a média para o usado é de até 2% ao mês, para o zero tem variado abaixo de 1%.

Juros e preços

Apesar da taxa de juros um pouco mais alta, ele observa que o atrativo do usado será o preço.

“Hoje todo o banco tem como norma o mínimo de 20% de entrada para zero e usado. Para ter um veículo zero com zero de entrada, só com um histórico bancário espetacular. Quanto mais velho, mais cara é a taxa de juros. O zero tem taxa especial pelo banco da montadora. Mas, hoje, é só arrumar mais R$ 5 mil para dar de entrada no usado de R$ 30 mil, do que arrumar R$ 8 mil num carro zero de R$ 40 mil”, aponta o especialista.

Por Emerson Quaresma