Criminosos são presos com armas e celulares roubados em arrastões na Zona Leste

Joel dos Santos Costa, 25, Lucas Gomes da Silva, 23, Geovane Lima Pereira, 26, Kelliton Freire de Oliveira, 22, foram presos, na noite desta sábado (24), por volta das 22h, por utilizarem um veículo para cometerem assaltos em Manaus. Na ocasião, dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos por envolvimento nas ações criminosas.

As prisões foram realizadas por policiais da Força Tática após o recebimento de informações, via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de que um grupo utilizava um veículo modelo Fiat Idea, de placa NOT-6361 e sem restrições de roubo, em arrastões. A equipe policial localizou os infratores em frente ao Terminal de Integração (T-5), bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

Durante abordagem, busca pessoal e revista no interior do veículo foram encontrados um revólver calibre 32 com duas munições intactas, uma arma caseira calibre 16, 18 aparelhos celulares e R$ 367,00. Joel, Lucas, Geovane e Kellinton foram conduzidos até à sede do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado.

A quadrilha foi presa em frente ao Terminal 5 – Divulgação

Os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). O veículo utilizado nos crimes também foi apreendido. Quem foi vítima dos assaltantes ou teve o celular roubado nas últimas 48 horas em Manaus deve comparecer ao 9º DIP, com a nota fiscal do aparelho, para reconhecer o objeto roubado e fazer a retirada.

