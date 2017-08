Criminosos roubam arma de vigilante na Seas e fogem em motocicleta

A suspeita é de que os assaltantes conheciam o local e a rotina do vigilante – Reprodução

No início da tarde desta sexta-feira (25), um vigilante da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), localizada na av. Darcy Vargas, 77, Chapada, zona Centro-Sul de Manaus, teve sua arma roubada, após invasão de dois homens na repartição. Não houve vítima.

Por volta de 12h, dois homens em uma motocicleta entraram no estacionamento do órgão, alegando que iriam visitar uma obra localizada no terreno atrás da secretaria. Após uma breve conversa com o vigilante, ele foi rendido e teve a arma levada. De acordo com funcionários do local, um dois assaltantes estava armado, o outro apenas conduzia a motocicleta.

De acordo com a assessoria, a suspeita é de que os assaltantes conheciam o local e a rotina do vigilante. “Eles sabiam da existência da obra nos fundos da secretaria e sabiam que o vigilante que teve a arma roubada, andava armado”, explicou a assessoria.

A vítima foi levada à Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) para registrar o Boletim de Ocorrência (B.O). A assessoria informou que o órgão iria estudar possíveis falhas na segurança e verificar maneiras de contorná-las.

Roger Lima

EM TEMPO

