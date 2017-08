Criminosos interrompem partida de futebol e matam jovem em quadra na Zona Leste

O lanterneiro Ricardo Seixas Barbosa dos Santos, de 22 anos, foi assassinado com três tiros, dois no abdômen e um na cabeça, na noite desta quinta-feira (3). Um amigo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi baleado em uma das pernas após tentar impedir a morte do jovem. O crime aconteceu por volta das 23h, dentro de uma quadra esportiva particular, rua Curitiba, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Ricardo estava em pé, próximo a um dos portões da quadra observando uma partida de futebol. Dois homens em uma motocicleta, chegaram ao local e o garupa apontou a arma para o jovem que correu para tentar se proteger.

Leia também: Homem é assassinado depois de discussão em partida de futebol

“Ele entrou para quadra e o homem correu atrás dele. Dentro da quadra, o assassino mandou todos saírem e atirou contra ele. Um amigo dele tentou impedir e gritou para não fazerem nada com ele e também foi atingido pelo bandido”, disse uma testemunha, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo a testemunha, o amigo de Ricardo que foi atingido em uma das pernas, foi socorrido e levado por uma pessoa em uma motocicleta. Não há informações se teria sido atendido em algum hospital.

De acordo com a mãe de Ricardo, a dona de casa, Maria Izanete, de 56 anos, a vítima estava respondendo na justiça pelo crimes de roubo, porém no momento trabalhava em uma oficina para manter o filho de quatro anos. “Ele estava respondendo pelo erro, mas estava trabalhando honestamente. Meu filho estava muito feliz com esse novo emprego. Ele nunca comentou se estava recebendo ameaças”, disse.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais

Três corpos empilhados são encontrados na Cidade Universitária em Iranduba

Homem é morto com 4 tiros durante partida de futebol

‘Cabeludo’, suspeito de assaltos na Zona Norte, é morto a terçadadas na Cidade de Deus