Criminosos em carro preto tentam matar idoso que receberia R$ 150 mil na Zona Leste

Um idoso de 71 anos, que não teve o nome divulgado, foi vítima de uma tentativa de homicídio, nesta terça-feira (8), no bairro Jorge Teixeira (4ª etapa), Zona Leste de Manaus. No momento do crime, ele estava a caminho de uma audiência, em que receberia R$ 150 mil, quando foi abordado por criminosos em um carro preto.

De acordo com os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o idoso foi baleado com um tiro no ombro esquerdo. No carro da vítima há marcas de dois disparos de arma de fogo.

A vítima informou aos policiais que havia saído de sua casa, localizada no bairro Amazonino Mendes, Zona Leste, e iria até a rua Araruama, no Jorge Teixeira, naquela mesma zona, onde pegaria um amigo para servir de testemunha na audiência.

Leia também:Encapuzados invadem casa e matam idoso com tiro de escopeta na Zona Leste

O idoso contou à polícia que, quando chegou na rua Araruama, foi abordado por criminosos em um veículo, de cor preta e placas não identificadas. Ainda segundo a vítima, de dentro do carro os infratores dispararam três tiros contra o veículo em que a vítima estava. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

Os PMs informaram que o idoso foi levado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde passou por procedimentos médicos. O estado de saúde dele é estável.

