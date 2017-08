Criminosos atiram em cabo da PM em lanche na Zona Norte

Um dos criminosos foi preso e levado para o 6º DIP – Arthur Castro

Um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que não teve a identidade divulgada, foi vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), na noite desta sexta-feira (11), em um lanche no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Dois criminosos atiraram contra a vítima e fugiram.

A vítima foi baleada com dois tiros, sendo um na região das costas, e na altura dos ombros; e outro na cabeça. Após o crime, a polícia conseguiu localizar um dos criminosos com o carregador da pistola do policial. Ele foi apreendido e conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região.

O segundo infrator está sendo procurado pela polícia. Ainda não há divulgação da identificação (nome e idade) dos suspeitos.

Segundo informações de PMs, o cabo foi socorrido ainda consciente e levado para a Policlínica Danilo Correa, Zona Norte, e posteriormente foi transferido para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste.

