Criminoso que fugiu diversas vezes de presídios no AM é recapturado 

Policiais recapturaram, na noite desta quinta-feira (20), mais um fugitivo do Sistema Prisional do Amazonas. Isaac Braga Silva, 33, conhecido como “Bob“, foi preso após atirar contra uma viatura policial no Centro de Manaus. Ele responde a processos na justiça por envolvimento em roubos, furtos, tráfico de drogas e homicídios. A ação resultou ainda na prisão de outro homem, que não teve a identidade divulgada.

Isaac é um dos foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) desde a rebelião do dia 1º de janeiro deste ano, quando 225 detentos fugiram de presídios no Amazonas. Após a fuga, Bob foi recapturado no dia 1º de fevereiro por suspeita de planejar, junto com outro comparsa e também foragido da Justiça, Walisson Ferreira Lima, 34, um assalto a um supermercado na avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, Zona Centro Sul. Na época, a dupla estava sendo monitorada pela equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Isaac já responde na Justiça há mais de 12 processos criminais. Ele é investigado também por uma tentativa de homicídio em 2015.

A reportagem tentou contato com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela segurança da área no Centro de Manaus, para saber maiores informações acerca da mais recente prisão de Isaac, mas não houve retorno. A arma do crime, utilizada para atirar contra a viatura policial, foi apreendida.

Criminosos libertam preso

No dia 2 de outubro de 2015, Isaac foi libertado por criminosos enquanto era conduzido por um comboio policial para fazer tratamento em uma clínica de fisioterapia, na Zona Sul de Manaus. Na época, o grupo armado rendeu os PMs na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, por volta das 15h. Isaac foi liberto e os criminosos ainda fugiram levando as armas de dois sargentos, que realizavam a segurança do preso.

