Criminalidade cresce e secretário de segurança promete ressurreição do Ronda no Bairro 

O número de roubos e furtos nos últimos três anos em Manaus, apresentou um número elevado. É o que revelou um levantamento divulgado neste ano, pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). No triênio, 200 mil roubos e furtos foram cometidos por criminosos na Capital.

O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Adriano Félix, disse que os dados estatísticos divulgados pela secretaria envolvem o número geral de crimes desta natureza, que ocorrem em Manaus. Ele ressaltou, que apenas os grandes crimes são encaminhados para a Derfd investigar.

“Acredito que nem mil desses casos foram registrados aqui na delegacia, pois somente casos grandes chegam para a equipe realizar a investigação. Esses números possivelmente envolve todos os DIP´s de Manaus. A maioria dos casos complexos que chegaram até nós, como por exemplo roubo a banco, assalto à joalheria, roubo a caixa eletrônico, todos foram solucionados pela Derfd, nunca deixamos de dar resposta à sociedade”, disse o delegado.

Leia mais: Moradores de Manacapuru tentam ‘linchar’ envolvido em tentativa de homicídio contra delegado

Roubos de Veículos

A delegada adjunta da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), Sansha Sodré, esclareceu que a partir do momento em que a vítima registra o Boletim de Ocorrência (BO), a placa do veículo entra no sistema de restrição automaticamente, e é captado por todos os órgãos de segurança pública, incluído os painéis de divulgação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), que estão em várias zonas da cidade.

“A partir do processo, as equipes das especializadas começam a investigação em torno dos casos, para localizar o veículo e descobrir quem são os autores. Constantemente, nossas equipes estão nas ruas verificando as câmeras de segurança e realizado diligências em pontos de desmanche e oficinas que vendem peças roubadas ou furtadas”, explicou a delegada.

Pena para os crimes

Segundo o conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas, Caupolican Padilha, todos os dois crimes envolvem a subtração de bens das pessoas.

“A diferença é que o roubo existe quando o autor do crime age com violência, ameaça, quando impossibilita a vítima de oferecer algum tipo de resistência, como por exemplo, quando alguém adiciona algo na bebida da pessoa para poder subtrair algum bem”, relatou o conselheiro.

Ainda de acordo com Caupolican, o furto ocorre quando o autor subtrai um bem, sem precisar agir contra a vítima. Isso demonstra, já em sua diferenciação, que a prática de um furto é menos grave do que a prática de um roubo, o que é refletido nos diferentes níveis de penalidade.

“ A pena para quem comete o roubo varia de 4 a 10 anos que pode aumentar se o autor utilizar arma para roubar a pessoa, se o roubo for praticado por mais de uma pessoa o código diz que nesse caso a pena aumenta um terço e se for um roubo seguido de morte a pena pode chegar de 20 a 30 anos. O furto simples tem pena menor que pode chegar de 1 a 4 anos”, finalizou o Advogado.

Psicologia

A Psicóloga Isabella Marques explicou que o desenvolvimento de algum tipo de trauma pode ocorrer ou não de acordo com a estrutura psíquica da vítima, e pelas suas experiências anteriores. Também depende do grau de violência que a pessoa sofreu durante o fato. Se foi à mão armada, se havia mais de uma pessoa e se houve contato físico.

“Os sintomas de um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, que pode se manifestar após esse tipo de evento pode se dar em até uma semana após o ocorrido com perturbação no sono, revivescência, hipervigilância, receio de sair de casa e se se agravar pode desenvolver alguma fobia locais públicos ou ambiente com multidões”, relatou Isabella.

A Psicóloga disse ainda que é importante que, após um evento traumático, a vítima receba o apoio dos amigos e familiares, pois a pessoa encontra-se em um momento de fragilidade. É normal que as manifestações de estresse aconteçam após uma vivência traumática. Caso os sintomas persistam, e a pessoa ainda não se sinta bem, é recomendado a busca pela psicoterapia para serem trabalhados os aspectos do trauma.

SSP

O vice-governador e secretário de segurança pública do Amazonas, Bosco Saraiva, explicou que as principais ações durante a sua gestão para diminuir e coibir roubos e furtos em Manaus, serão realizadas por meio de patrulhamento ostensivo que deverá ser reimplantado até o final deste mês, a partir da Zona Leste da Capital.

“O patrulhamento será restabelecido na cidade de Manaus, nos padrões do ronda do Bairro, vamos implantar primeiro na zona leste. Gradativamente, as outras zonas da cidade vão receber o policiamento. Com medidas técnicas mais adequadas queremos diminuir os números de assalto”, explicou o secretário.

Ainda de acordo com Saraiva, nesta semana foi realizado um levantamento para os quadros da Policia Militar (PM), Policia Civil (PC) e Corpo de bombeiros do Amazonas. Existe a previsão de que ainda este ano seja realizado um concurso público para reforçar o quadro de polícias e bombeiros no Estado.

Elias Pedroza

EM TEMPO

Leia também:

Três pessoas ficam feridas em colisão envolvendo duas motos no Coroado

Homem ameaça incendiar o próprio corpo em ônibus sucateado no Iranduba

Oportunidade: cineasta seleciona atores e não atores para gravação em Manaus