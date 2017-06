Crimes virtuais no AM ultrapassam meio milhão de reais

Com as facilidades impostas pelo mundo virtual e com a frouxidão das punições, os crimes cibernéticos estão, cada vez mais, ganhando força e se tornando comuns nos dias atuais, inclusive no Amazonas. Dados do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (Cert.br) mostram que, somente no ano passado, pessoas jurídicas e físicas do Estado sofreram prejuízos que somam mais de R$ 500 mil.

Os delitos cometidos na internet variam de uma simples foto postada sem autorização em redes sociais, até grandes esquemas fraudulentos em páginas falsas de vendas de produtos, furtos, extorsão, ameaças, pedofilia e desvio de dinheiro de contas bancárias. Hoje, o Amazonas ainda não possui uma delegacia especializada em crimes de internet.

De acordo com o titular da Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil, delegado Guilherme Torres, as quadrilhas que agem por trás de uma tela de computador se aproveitam da ineficiência da legislação brasileira para esse ambiente virtual.

No que cabe à PC, o delegado explicou que diante do ato ilícito virtual, é feita uma audiência com as partes envolvidas onde será assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), haja vista que tais delitos são, em tese, de competência dos juizados especiais criminais.

Em casos mais complexos, onde o autor se utiliza de perfil falso, é instaurado um inquérito policial, onde será aberta uma investigação para apurar o delito cometido e ainda a falsa identidade. Em seguida, após descoberto o IP (Internet Protocol – número de identificação virtual que o computador se conecta à Internet), a polícia representa mandados de busca e apreensão ou de prisão contra o dono do computador.

De acordo com a Cert.br, 95% dos delitos cometidos eletronicamente já estão tipificados no Código Penal por caracterizar crimes comuns praticados por meio da internet.

O que diz a lei

Somente em 2012, a presidência da república sancionou a Lei dos Crimes Cibernéticos (12.737/2012), apelidada de Lei Carolina Dieckmann que teve na época fotos intimas expostas na internet. O código tipifica como crimes, infrações relacionadas ao meio eletrônico, como invadir computadores, violar dados de usuários ou “derrubar” sites.

Gerson Freitas

EM TEMPO