Crimes na internet: Amazonas registra mais de 300 casos em 10 meses

Imagine se deparar com uma compra desconhecida no seu cartão de crédito ou ainda ver fotos e vídeos íntimos expostos sem a sua permissão. Esses são alguns dos chamados crimes cibernéticos. Somente de janeiro a outubro deste ano, mais de 300 casos foram registrados pela Polícia. Mas você sabe como identificar, quando até mesmo um comentário em uma rede social pode ser considerado crime?

Conforme a legislação brasileira, é considerado crime invadir dispositivo informático alheio com o fim de obter, mudar ou destruir dados ou informações, instalar vulnerabilidades ou obter vantagem ilícita. A pena prevista pode chegar a um ano de detenção e multa.

Crimes no Amazonas

De acordo com o titular da Delegacia Interativa do Amazonas, Gesson Aguiar, responsável pela Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos no Estado, atualmente, a maior parte dos crimes cometidos estão relacionados às redes sociais.

“Postagem de vídeos, imagens e informações pessoais que exponham a intimidade da vítima são comuns nas redes sociais”, diz.

Segundo Gesson, as investigações pedem a quebra de sigilo das contas responsáveis pela divulgação para identificar o endereço virtual do computador que gerou a postagem, e assim solicitar às empresas provedoras de internet, para que elas encontrem e repassem o endereço físico do suspeito.

Cuidados

A melhor prevenção é manter cautela ao acessar sites desconhecidos e compartilhar informações com outras pessoas. A utilização de antivírus e outros programas que garantam a segurança também são importantes. Segundo o delegado, uma vez que algo seja divulgado na internet, é muito difícil que seja retirado antes que alguém tenha salvo as informações.

“Se você perceber algo estranho na página, como por exemplo uma imagem que nunca viu antes ou alteração na marca do banco, não insira seus dados”, alerta Gesson.

O especialista em crimes cibernéticos e mestre em direito constitucional Acram Isper, completa que a pessoa deve estar ciente dos riscos que corre ao acessar a rede mundial de computadores, por isso, a atenção a alguns critérios de segurança é essencial.

“Evitar acessar o sistema de locais abertos ao público, não fornecer informações confidenciais para terceiros, além de verificar se há o símbolo de um cadeado na página, que comprova sua segurança”, fala o especialista.

Clonagem de dados

Vítima de um desses crimes, a jovem, que não quis se identificar, teve seus dados e fotos utilizados em um site que agendava encontros com mulheres. Segundo ela, apenas familiares e amigos próximos tinham acesso às informações que foram divulgadas no endereço eletrônico.

Após esse caso, a moça diz que passou a tomar mais cuidado com o que posta nas suas páginas. “Não exclui minhas redes sociais, mas também não compartilho informações com a mesma frequência, fiquei com medo de ser vítima novamente”, conta a jovem, que também passou a utilizar antivírus e outros aplicativos que garantam segurança no mundo virtual.

Rastros

De acordo com a advogada criminalista, com experiência em crimes virtuais, Ana Maria de Barros, esse tipo de violação sempre deixa rastros que podem ser seguidos. Ela cita como exemplo um caso que acompanhou, onde um grupo de estudantes universitários contratou um hacker (pessoa com grande conhecimento em informática) para clonar o sistema da instituição de ensino.

O crime foi descoberto poucos dias após o sistema ser clonado. O profissional contratado foi rastreado e os estudantes que participaram do crime foram apontados. “Em poucos dias a instituição já tinha informações sobre o computador usado pelo hacker, o que nos levou ao seu endereço e identificação dos envolvidos”, relembra a advogada.

Delegacia Especializada

Inaugurada em janeiro deste ano, a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos funciona dentro da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Isabela Bastos

EM TEMPO

