Crimes bárbaros continuam sem solução no AM

Alguns crimes cometidos de maneiras bárbaras, que chocaram a sociedade amazonense, ainda continuam sem solução e, em alguns casos, chegaram a ser arquivados por falta de indicação de autoria. Um desses casos é da atendente de farmácia Gracilene da Silva Teles, 46, que foi cortada ao meio, em agosto de 2015, e teve o corpo jogado em uma área verde no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste.

O processo foi arquivado pela Justiça em maio deste ano, após a polícia não conseguir identificar quem foi o autor do assassinato.

Outro crime que ainda não teve um desfecho foi o da jovem Ana Carolina Nascimento dos Santos, esquartejada e jogada em um igarapé, em novembro de 2016, pelo ex-namorado e mais quatro comparsas. O processo está em segredo de Justiça e aguarda a primeira audiência de instrução com os réus do homicídio.

Crime cruel

Outro assassinato cruel, que aconteceu no mês passado, em que um homem, ainda desconhecido, foi encontrado decapitado e sem os braços, em um lago no Puraquequara, Zona Leste. A Polícia Civil ainda não tem provas de autoria e espera que a vítima seja identificada por familiares no Instituto Médico Legal (IML), para iniciar os procedimentos.

Segundo um policial civil que atuou nas investigações do assassinato brutal de Gracilene e não quis ter o nome divulgado, o homicídio pode ser considerado ocasional, uma vez que a vítima deve ter conhecido o autor em uma festa e acabou sendo morta por ele sem motivo conhecido.

“Nós ouvimos 41 pessoas durante o inquérito policial, que contém 800 páginas. Ela (Gracilene) era muito espontânea e deve ter se relacionado com alguém que ninguém próximo dela conhecia. Podemos colocá-lo na lista dos crimes misteriosos, sem solução, uma vez que ninguém próximo da vítima soube nos dar pistas para chegar até o autor. Conseguimos a quebra de sigilo telefônico dela, mas como a vítima saiu de casa sem levar o celular, ficamos sem pistas”, relatou.

Conforme o policial, o assassino de Gracilene pode ser considerado uma pessoa de sangue frio e que tinha habilidade cirúrgica, por conta da precisão do corte na cintura.

Ana Sena

EM TEMPO