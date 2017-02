Crianças têm bailes infantis de Carnaval gratuitos em Manaus

O “Bailinho do Manauara do Shopping”, realizado no centro de compras, é a atração ideal para quem quer se divertir com a família durante o carnaval. A festa é gratuita e acontece até nesta terça-feira de Carnaval (28) no Piso Castanheiras, em frente à loja Ramsons.

“É uma ótima opção para quem quer curtir o Carnaval em um ambiente seguro, refrigerado e sem gastar muito. As crianças curtem a festa com muita animação”, afirmou a vendedora Daiane Souza, 26, que levou a filha de dois anos para participar da folia.

A atração fica por conta da banda Trilhares, que toca algumas das mais conhecidas marchinhas de Carnaval. O espaço abre às 17h e conta ainda com área kids, para crianças menores de três anos acompanhadas por seus responsáveis.

Para animar ainda mais a festa, as crianças contam com a distribuição gratuita de algodão-doce, balões, pipocas e pinturas de rosto.

Estrelinhas da folia

O “Estrelinhas da Folia”, tradicional baile infantil realizado pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro do Amazonas, foi uma das atrações que movimentou a cidade na tarde deste domingo de Carnaval.

Centenas de crianças e suas famílias participaram da festa, que aconteceu gratuitamente na sede da Instituição, que fica na Avenida André Araújo. A festa foi gratuita e não era voltado apenas para os associados.

