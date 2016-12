Crianças sobrevivem a soterramento e seguem internadas em hospital

Duas crianças sobreviveram a deslizamentos de terra durante o temporal que atingiu Manaus nesta terça-feira (27). Uma delas foi dada como morta no fim da manhã de hoje. Os dois meninos estão internados no Pronto-Socorro da Criança, na Zona Leste, o Joãozinho. A informação foi confirmada no início desta noite pela assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Gabriel Ruan Pereira de Araújo, 8, está entubado na Unidade Intensiva de Trauma (UTI), onde respira com a ajuda de aparelhos. Ele deu entrada na unidade no início da tarde de hoje. Antes, a criança tinha sido dada como morta por equipes de resgate que atenderam a ocorrência no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste. A mãe dele, Valdinéia Pereira de Aguiar, 30, chegou a lamentar a morte do filho para a equipe de reportagem.

LEIA MAIS: Temporal causa estragos e deixa 4 mortos em Manaus; veja vídeos

Na ocasião, Valdinéia relatou que estava deitada fazendo o outro filho dormir no momento em que o barranco desabou sobre o quatro onde Gabriel estava dormindo. “Os vizinhos tiraram ele do barro, mas meu filho morreu, não sei o que vou fazer. Moro nessa casa há um ano e essa é a primeira vez que acontece isso”, contou a mulher aos prantos.

A outra vítima também de deslizamentos de terra, João Miguel Beltrão, 5, encontra-se na sala de reanimação, em estado gravíssimo, entubado e com previsão de ser transferido para a UTI.

Por telefone, a assessoria da Susam informou que um novo boletim médico sobre o estado de saúde das vítimas deve ser divulgado na manhã desta quarta-feira (28), por volta das 11h.

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), informou, na noite de hoje, que toda a estrutura municipal foi mobilizada para o suporte às vítimas residentes em áreas de risco ou próximas a elas e ressaltou que “devido às previsões meteorológicas de mais chuvas, as equipe dos diversos órgãos municipais estarão de sobreaviso”.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO