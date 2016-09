Crianças são baleadas e um homem morre durante campeonato de pipa, na Zona Leste

Um jovem identificado como Bleno Mateus Ferreira Leite, 18, foi assassinado com oito tiros na noite dessa quinta-feira (1º) em um campo de futebol, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Outras três pessoas foram baleadas, sendo duas crianças de 9 anos, no local onde estava ocorrendo o ‘Pipa Combat’ (Campeonato de pipa).

O caso ocorreu por volta das 21h30. Testemunhas relataram à polícia que dois homens não identificados chegaram ao campo de futebol e um deles atirou várias vezes na direção de Lucas.

As duas crianças e mais um outro homem identificado como Licai Oliveira da Silva, 22, estavam perto do jovem e acabaram sendo atingidos pelos disparos. Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para os Hospitais João Lúcio, e Pronto Socorro da Criança, o ‘Joãozinho’, ambos também Zona Leste da cidade.

Ainda conforme os relatos das testemunhas, os suspeitos estavam no campo horas antes do crime e teriam brigado com Lucas, pois o mesmo havia cortado a linha do papagaio deles, procedimento que faz parte da competição, porém os suspeitos teriam ficado revoltados.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online