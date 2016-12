Crianças resgatadas em soterramento continuam em estado grave

As crianças Gabriel Ruan Pereira de Araújo, 8, e João Miguel Beltrão, 5, seguem internadas, em estado grave, no Pronto-Socorro da Criança (Joãozinho), na Zona Leste. De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), nesta quarta-feira (28), as duas crianças continuam respirando por meio de aparelhos e estão entubadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há previsão para alta.

Os menores de idade ficaram gravemente feridos durante os desabamentos de suas casas, ocorridos durante o temporal que atingiu Manaus na última terça-feira (27).

Gabriel deu entrada na unidade no início da tarde. No momento do desmoronamento, a criança foi dada como morta pela equipe de resgate. Na ocasião, sua mãe, Valdinéia Pereira de Aguiar, 30, relatou que estava deitada fazendo o outro filho dormir quando ocorreu o deslizamento de terra. Eles residiam no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

A assessoria da Susam informou ainda que Gabriel deverá fazer um exame de tomografia ainda nesta tarde.

Morador da Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, João Miguel foi socorrido logo após outro desmoronamento. Ele foi encaminhado em estado gravíssimo, entubado e transferido para a UTI.

Balanço

Em nota, a Defesa Civil do Município informou que continua trabalhando no atendimento às 131 ocorrências registradas. Cerca de 655 pessoas sofreram consequências decorrentes das chuvas. Os servidores estão trabalhando no auxílio às famílias desalojadas e no monitoramento das áreas que oferecem risco à população.

“Ao todo, quatro famílias do bairro Nova Vitória, na Zona Leste da capital, onde quatro pessoas de uma mesma família – sendo duas crianças, uma adolescente e uma mulher adulta – vieram a óbito após o desabamento de uma residência. A família foi assistida com o Auxílio Aluguel. Outras 18 famílias do bairro Colônia Antônio Aleixo, também na zona Leste, estavam em situação de gravidade e foram assistidas com o benefício. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) realizou a doação de benefícios eventuais, como colchão, cesta básica e lençol e colocou à disposição dos familiares o serviço SOS Funeral”.

Técnicos do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) e do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) estão fazendo o acompanhamento das vítimas. Na comunidade da Sharp, no Armando Mendes, 14 famílias foram alojadas na Escola Municipal Aristóteles Alencar e são atendidas pela equipe da assistência social. Outras 30 famílias estão em casa de parentes e amigos. A população está mobilizada com doações, como roupas e alimentação. Uma força-tarefa da prefeitura foi deslocada para os casos mais graves.

Campanha

Por conta do grande apelo da população, a Prefeitura de Manaus começou uma campanha solidária para receber donativos para as famílias atingidas. Quem tiver interesse em doar roupas, alimentos, colchões, lençóis, materiais de limpeza e de higiene pessoal, entre outros artigos de primeira necessidade, pode se dirigir a um dos quatro pontos de arrecadação.

São eles: Semmasdh, localizada na avenida Ayrão, Centro; no Parque Municipal do Idoso, localizado à rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul; na Semjel, situada na Minivila Olímpica do Coroado, Zona Leste, e ainda na Escola Municipal Aristóteles Alencar, no Mauazinho, Zona Norte.

Portal EM TEMPO