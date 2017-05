Crianças refugiadas da Venezuela em Manaus fazem viaduto de campo de futebol

Desde a crise política instalada na Venezuela, no governo chavista de Nícolas Maduro, há mais de seis meses, oito mil venezuelanos, muitos deles indígenas, deixaram o país e migraram para Manaus e Boa Vista, em busca de alimento, educação e moradia.

Na bagagem das crianças vindas das adjacências da cidade de Tucupita, na região de Delta Amacuro, no Nordeste venezuelano, algo não poderia faltar, a bola. Em Manaus, dezenas de garotos venezuelanos mantêm o sonho de se tornar jogador de futebol “treinando” diariamente debaixo do viaduto de Flores, na Zona Centro-Sul. O local foi escolhido, por ser próximo da rodoviária da cidade, nos arredores que foram invadidos por cabanas e barracos de famílias refugiadas.

Pouco depois do Governador do Amazonas em exercício, David Almeida marcar presença no local, e apresentar o plano emergencial aos refugiados, a reportagem do caderno PÓDIO, do Jornal Em Tempo, acompanhou uma das últimas peladas das crianças venezuelanas no local, visto que na última sexta-feira (19), as famílias se mudaram para um abrigo na Zona Leste da capital.

Para chegar ao gramado de jogo que tem duas traves, e onde o gol só é válido se for por bola rasteira, os garotos de sete a 11 anos atravessam a avenida Desembargador João Machado, em pleno horário de pico. As mães não podem evitar a loucura pela ‘pelota, pois quase todas estão com recém-nascido ou bebê de colo para cuidar.

Já no campo, as crianças se dividem em dois times de cinco jogadores cada, com direito a um ‘time fora’ e plateia, composta por meninas.

A bola rola ao som de buzinas e ronco de motores, e sob olhares de motoristas parados no congestionamento no sentido Centro-bairro da avenida Torquato Tapajós. Vestido com a camisa 9 da Seleção Brasileira, o pequeno Zilfredo Garcia de, apenas 10 anos, é o mais habilidoso da pelada. Ele nunca foi à escola, mas aprendeu a jogar futebol nas montanhas.

“Jogo desde os sete anos. Aprendi jogar futebol na aldeia. Muito bom poder jogar futebol onde estamos morando hoje”, disse com tamanha inocência, pouco se importando com as dificuldades.

Questionado se ele jogaria para ganhar dinheiro, Zilfredo respondeu com espírito capitalista. “Seria bom. Pois eu iria parar de pedir nos semáforos e ajudaria meus irmãos. Pelo menos acredito que não iria faltar comida. Isso seria um sonho”, disse o garoto.

Desinformação

O sonho de um futuro melhor de muitos garotos refugiados não somente no Amazonas, mas como em qualquer outro local pode estar depositado na bola. Alguns vestem camisa da Seleção Brasileira e de clubes brasileiros, mostrando que já estão se adaptando ao país. Porém, a maioria desses meninos, mesmo apaixonados por jogar futebol, desconhecem ídolos como Ronaldinho, Ronaldo, Neymar e até mesmo Pelé. Quem afirma é o ex-assistente social e também refugiado venezuelano Kenny Montiel, 33.

“Essas crianças viviam em montanhas sitiadas, sem acesso à energia, água potável, assistência medica, são de vida indígena, é uma vida natural. Não tiveram acesso a televisão e rádios, não souberam quem é Ronaldinho e Neymar. Sabem que existe o Brasil, mas não por equipe de futebol, mas como um local de sobrevivência e refúgio. Mas o futebol é praticado dentro de aldeias e locais distantes das cidades também. Vai espalhando de pai para filhos e aos poucos eles vão aprendendo que se joga com os pés. Eles já ouviram falar que a Venezuela possui um time. Daqui mais para frente saberão quem é Guerra do Palmeiras e Juan Arango do Cosmos (EUA), pois estão agora no Brasil mais próximos à informação”, explica Kenny.

Kenny enfatiza a importância da vivencia destas crianças no Brasil. Ele avalia que os garotos vão descobrir um mundo nunca visto por eles antes. Ele aproveita a oportunidade para pedir apoio de clubes locais e secretarias de esporte e lazer.

“Tem um ou dois entre eles que tem talento para jogar. Apelo algum clube que posso olhar por eles, apoiando e ajudando, tenho certeza que só de eles estarem infiltrados com outras crianças, seria uma alegria muito grande a eles”, completa.

Explicando o motivo da vinda para o Brasil, Kenny Montiel agradece a simpatia do povo brasileiro. Ele conta que a necessidade por sobrevivência impulsiona dezenas milhares de refugiados venezuelanos e, que a maior parte deles visam reestruturar suas vidas em território brasileiro.

“Nós queremos, como todos os seres humanos, oportunidade de poder morar em um país sem procedência de abusivo domínio político. Precisamos de uma chance de crescer. Temos preocupação com estas crianças. Aqui podemos ter uma nova vida, pois estamos em um país livre para avanço e adequado para nossas ambições. O governo já possui uma estratégia para nós. Queremos educação, uma casa, comida e vida”, frisou.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO