Crianças recebem reforço de micronutrientes em creches de Manaus

Um grupo de 785 crianças, com idade entre 6 e 48 meses, é beneficiado pela estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó (NutriSUS), mantido pela Prefeitura de Manaus, desde 2015. A ação foi reiniciada nesta segunda-feira (6), na Creche Madalena Arce Daou, Zona Sul. O reforço consiste na adição de um sachê contendo 15 micronutrientes na alimentação.

As crianças estudam em cinco creches da rede municipal de ensino e, segundo o secretário municipal de Saúde (Semsa), Homero de Miranda Leão Neto, ao longo do ano, as equipes de saúde realizam a avaliação completa dessas crianças para medir o desenvolvimento e os resultados da ação. “Serão cinco creches, um total de 785 crianças, beneficiadas pelo projeto que passa por ampliação gradativa a cada ano e os resultados são muito positivos”, destacou.

No período de um ano, são realizadas avaliação nutricional, análise bioquímica (por meio de hemograma), avaliação de crescimento e de desenvolvimento de todas as crianças suplementadas nas creches, como explicou a diretora do Departamento de Atenção Primária da Semsa, Kássia Veras. “A suplementação de nutrientes por um sachê não muda o sabor dos alimentos e vem para garantir a saúde das crianças e mais qualidade de vida”, disse.

A promoção e prevenção por meio da fortificação se dão especialmente contra doenças como a anemia, que é comum nessa faixa etária e que compromete o crescimento e o desenvolvimento da criança, dificulta o aprendizado na escola e interfere na vida adulta também. “É fundamental que os pequenos recebam essa suplementação na creche junto com a alimentação oferecida pela unidade de ensino”, pontuou Tânia Batista, coordenadora das Ações de Nutrição da Semsa.

De acordo com a subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Trajano, a parceria entre Semed e Semsa só fortalece o trabalho de oferecer educação de qualidade, buscando atender não apenas a parte pedagógica das unidades de ensino. “O trabalho integrado é uma característica do prefeito Arthur Virgílio Neto. Mostra que nós não estamos sozinhos e isso é muito importante. Só temos a agradecer por podermos oferecer esse nutriente aos nossos alunos, para que eles tenham cada vez mais condições de se desenvolver plenamente”, defendeu.

A gestora da unidade, Lucienne Costa de Paula, explicou como funciona o trabalho em parceria com a Unidade Básica de Saúde do bairro. “A gente faz um levantamento, juntamente com a UBS, da saúde das crianças, verificamos a necessidade de vitaminas. O NutriSUS veio facilitar esse trabalho para os pais também, que não vão precisar fazer a complementação de vitamina, caso necessário”, destacou a gestora.

As Creches Municipais participantes da Estratégia são Creche Municipal Prof.ª Eliana de Freitas Moraes, na Cidade Nova; Creche Municipal Maria Ferreira Bernardes, na Cidade Nova; Creche Municipal Escritor Manuel Octávio Rodrigues de Souza, Distrito Industrial; Creche Municipal Prof. Virgínia Marília Mello de Araújo, Gilberto Mestrinho Leste II; Creche Municipal Magdalena Arce Daou, Santa Luzia.

Fortificação

Cada sachê NutriSUS contém 1 grama, composto por 15 micronutrientes, entre eles Vitaminas A, D, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Fólico, Zinco, Ferro, Cobre, Selênio e Iodo. O suplemento é uma mistura de vitaminas e minerais em pó que será adicionado à merenda escolar.

O conteúdo do sachê é oferecido na alimentação pronta servida à criança, em alimentos como arroz, feijão, papas, purês e cremes. Não precisa ser aquecido e não deve ser misturado em líquidos e nem em alimentos duros. O esquema de administração consiste em dois ciclos de intervenção, sendo um sachê ao dia, de segunda a sexta-feira, durante 12 semanas e pausa da administração por três a quatro meses.

A equipe de saúde vinculada à creche do Programa Saúde na Escola (PSE) supervisionará de forma compartilhada a administração dos sachês na creche, além de registrar a suplementação com sachês na caderneta da criança.

