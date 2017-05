Crianças mantêm tradição do boi-bumbá no ‘Bar do Boizinho’

“Desde criança eu brinco boi no Caprichoso. Eu sou azul, amo esse boi vitorioso”. Hoje, são inúmeros os torcedores do Touro Negro que batem no peito e cantam com fervor o trecho desta toada, composta por Cezar Moraes, para o CD do bumbá de 2010, “O Canto da Floresta”. E para manter viva a tradição azulada, o Movimento Marujada promove a 19ª edição do Bar do Boizinho no próximo dia 18 de junho, a partir das 17h, no Clube do Trabalhador – Sesi, no Aleixo.

Pajé, cunhã, sinhazinha da fazenda, porta-estandarte, rainha do folclore e, até a Marujada de Guerra, ganham a versão “mini” e encantam, além dos próprios pais, os torcedores azulados que participam da festa.

Alice Sena, filha da pedagoga Anik Sena, 35, participa do evento desde os quatro meses de idade. Desde à primeira aparição na festa, Alice “defendeu” o item “Rainha do Folclore” sempre com trajes e acessórios típicos. “Preparo tudo com a minha mãe e com ajuda dos artesãos Kaleb Aguiar e Marcelo Dias. E ela se joga. Gosta muito de dançar”, contou a mãe da menina que, hoje, aos quatro anos, quer evoluir no posto de sinhá.

Anik revela, aos risos, que, mesmo participando da festa todos os anos, Alice ainda não decidiu por qual boi torce porque “sofre pressão por parte da avó”.

Nos dois últimos anos, Manuella, de quatro anos, filha da gestora em RH, Monah Oliveira, participou como sinhazinha. Este ano, ela vai compor o item 3, Marujada de Guerra. “A Manu é apaixonada pelo Caprichoso e eu acho maravilhoso ela poder ir ao Bar do Boizinho. Isso faz despertar e fortalecer ainda mais esse amor. E sem que nós, fanáticos, forcemos”, falou Monah, gargalhando.

Responsável por conduzir a festa, o Pop da Selva, Arlindo Jr, também vê o evento como a continuidade da manifestação da cultura popular local. E, este ano, o apresentador viverá uma nova emoção: a filha Ádria, de dois anos, vai estrear no palco do Bar do Boizinho.

“Eu vejo como a certeza de que esse ritmo, o nosso folclore, nossa cultura nunca vai acabar. São gerações e gerações. Já vi meninas que foram sinhazinhas, hoje, casadas. E isso mostra que nosso ritmo é a paixão amazonense, que vai passando de pais para os filhos. Sou muito feliz em participar desse evento e esse ano será ainda mais especial porque pela primeira vez uma filha minha estará brincando nesta festa. A emoção será redobrada”, falou Arlindo.

E assim, o Caprichoso busca manter acesa a paixão dos brincantes pelo Festival de Parintins que, a partir daí, poderão trocar o trecho de “Eu te amo, Caprichoso” pelo da “Bicho-Homem”, cantando aos quatro cantos do mundo que serão “azul até morrer”.

A continuidade do sonho

A estudante Ayssa de Carvalho Marinho Farias, de 13 anos, teve a oportunidade de, em muitas edições (de 2009 a 2016, apenas o ano de 2010 ela defendeu outro item, o de porta-estandarte), se apresentar como a filha do dono da fazenda e, mesmo não participando mais do Bar do Bozinho, mantém vivo o sonho de defender o item de número 7, o de sinhazinha. Mas, agora, na arena do bumbódromo, em Parintins.

Ayssa contou que, tão logo termine os estudos, pretende se candidatar ao item e já promete dedicação e orgulho à nação azulada. “Se Deus quiser, vou realizar esse sonho”, disse, revelando que gostaria de evoluir ao som de “Meu Amor é Caprichoso”. “É uma toada incrível. Mostra um sentimento avassalador que vem da alma”, explica a jovem sobre a escolha.

A menina que sonha em ser item no “Boi de Parintins” ainda contou ao EM TEMPO que foi em 2013, no ano do centenário do bumbá, que houve a confirmação do amor pelo Caprichoso.

“Desde pequena eu canto todas as toadas, danço e via toda essa magia que o Caprichoso nos traz. Mas, no centenário, entendi melhor tudo o que eu sentia. Meu coração vibrava a cada toque do tambor. Foi ali que eu vi o quanto eu amava e vou amar para sempre o meu boi”, disse.

Como participar

Os pais que desejam ver seus filhos evoluindo como itens mirins do Caprichoso devem realizar as inscrições – gratuitamente – no escritório do Movimento Marujada, localizado no 3º andar do prédio da Rádio Rio Mar, sala 304, Centro da cidade, ou ainda nos ensaios da Marujada de Guerra. Aqui, devem procurar o estande promocional do evento, onde também poderão adquirir mesas para o dia da realização da festa.

A equipe organizadora faz uma ressalva: o único item que tem uma taxa a ser cobrada é a “Marujadinha”. As crianças que participam do grupo de percussão do bumbá ganham uma camisa para a apresentação.

Outras informações sobre as inscrições e/ou venda de mesas podem ser obtidas por meios dos números (92) 9 9321-6216/ 9 9159-2780.

Rosianne Couto

EM TEMPO