Crianças ganham programação especial de Carnaval no Millennium Shopping

Faltando poucos dias para o Carnaval, o Millennium Shopping preparou uma programação especial para a criançada curtir a folia com muita música, confete e serpentina. O Bloquinho do Millennium inicia neste sábado (25) e vai até a terça-feira (28). A programação gratuita inclui oficina de adereços carnavalescos e pintura de rosto. O espaço vai funcionar de 14h às 19h, no corredor do centro de compras, próximo a loja da Claro.

De acordo com a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier, a intenção é oferecer um espaço de lazer nessa época do ano que vai divertir toda a família. “As crianças adoram Carnaval e nada melhor do que um espaço que oferece conforto e segurança para que os pequenos foliões possam curtir a festa com toda a família”, ressaltou.

As crianças vão cair na folia ao som das marchinhas carnavalescas como “Ó abre alas” e “Allah-lá-ô”. Além disso, também irão participar do bloco de carnaval com personagens tradicionais da festa na versão infantil como Nega Maluca, Galo da Madrugada, entre outros.

As atividades serão comandadas pela equipe da Criatê Art’s e Produções, que vão fazer a alegria da criançada. Os pequenos vão confeccionar os pompons e chocalhos e em seguida participarão do baile de Carnaval. “Os pais podem fantasiar os filhos e levar a criançada para aproveitar a folia”, reforçou Elizandra Xavier.

Horário de Funcionamento – Na segunda-feira de Carnaval (27) o Millennium Shopping abrirá normalmente das 9h às 21h. Já na terça-feira dia 28, a praça de alimentação estará aberta das 12h às 22h e as lojas e quiosques das 14h às 20h. E na quarta-feira de Cinzas (01), todo o shopping funcionará a partir das 12h.

Com informações da assessoria