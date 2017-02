Crianças encontram corpo de homem em terreno baldio

Com pelo menos 18 facadas pelo corpo, um homem – identificado apenas como Sebastião – com idade entre 30 e 35 anos, foi encontrado por crianças em uma vala, na manhã desse domingo (12), em um terreno baldio, localizado na rua Amazonas, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima tinha várias perfurações pelo corpo, sendo oito nas costas, sete na barriga e três no pescoço.

“As marcas de sangue no chão mostram que, aparentemente, a vítima tenha tido uma luta corporal com o autor do crime. Acreditamos que os ferimentos sejam por arma branca”, relatou o policial.

Ainda de acordo com a polícia, pelo estado em que o corpo se encontrava, o crime pode ter ocorrido durante a madrugada.

Ele ainda tinha uma chave de motocicleta na cintura, crianças da vizinhança estavam brincando no terreno quando sentiram um forte odor, avistaram o corpo e informaram aos adultos, que imediatamente nos acionaram”, informou.

Segundo testemunhas, a vítima não era conhecida nas proximidades. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Bárbara Costa

EM TEMPO