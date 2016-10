Crianças em tratamento contra o câncer ganham festa na FCecon

Aproximadamente 200 pessoas, entre crianças e adolescentes em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), familiares, voluntários e profissionais participaram de uma festa em comemoração ao dia das crianças nesta sexta-feira (14). A programação faz parte do cronograma que visa reforçar a Política Nacional de Humanização (PNH) no âmbito da unidade hospitalar, destacou o diretor-presidente da Fundação, cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci.

O evento ocorreu durante os horários da manhã e da tarde, no auditório do terceiro andar da instituição, com uma vasta programação, que incluiu apresentações musicais de artistas, de palhaços, do grupo de animação hospitalar Rei David e com a participação de voluntárias da ONG Rede Feminina de Combate ao Câncer e de acadêmicos do curso de pedagogia da Faculdade Estácio, que desenvolvem na unidade de saúde, há alguns meses, o projeto Pedagogia Hospitalar.

Para a artesã Edcleia Ferreira de Assis, mãe da pequena Júlia de Assis Silva, de seis anos, as atividades lúdicas ajudam a enfrentar a doença e levam mais esperança aos pacientes. “Há um ano e quatro meses, minha filha de seis anos descobriu que estava com um câncer ósseo invasivo. Ela iniciou o tratamento e apresentou bons resultados. Agora, espero que ela entre na fase de acompanhamento. O tratamento é bem difícil e esses momentos fazem muita diferença na vida dela”, comentou.

Durante a atividade lúdica, brindes e lanches doados por parceiros e colaboradores, foram distribuídos. Além da enfermagem, os Departamentos de Psicologia, de Prevenção e Controle do Câncer, de Nutrição e a Associação dos Servidores da FCecon (AsFCecon), contribuíram para o evento. Pacientes pediátricos oncológicos auxiliados pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc), também estiveram presentes. A maioria com residência fixa fora de Manaus, e que procurou a capital para receber tratamento especializado na FCecon, unidade de referência no diagnóstico e tratamento do câncer na Amazônia Ocidental.

A chefe do Serviço de Enfermagem da Fundação, enfermeira Almira Silva, explicou que eventos como esse contribuem para a recuperação das crianças que lutam contra o câncer, além de fortalecer o vínculo entre profissionais da saúde, pacientes e familiares, já que, inevitavelmente, eles passam a conviver no mesmo ambiente após o início do tratamento. “A relação entre a enfermagem e os pacientes, em especial os pediátricos, ultrapassa os muros do hospital. Como passamos muito tempo juntos e acabamos compartilhando alegrias e tristezas, nos tornamos uma família, e achamos importante os momentos de confraternização, que trazem alegria e mais leveza ao ambiente hospitalar”, destacou.

Com informações da assessoria