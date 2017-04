Crianças e adolescentes são suspeitas de invadir e depredar escola municipal

Quatro menores, com idades entre 11 e 14 anos, invadiram e depredaram parte do patrimônio da Escola Municipal Raul de Queiroz Menezes Veiga, situada na rua Pardal, no bairro Cidade de Deus, neste domingo (23).

Durante o ato de vandalismo, os alunos entraram na escola, levaram e quebraram quatro câmeras do circuito interno de segurança. O Boletim de Ocorrência foi registrado pela diretora da instituição ao identificar os infratores pelas imagens das câmeras, que não foram danificadas pelo bando.

Os quatro foram apresentados no começo da tarde desta segunda-feira (24), na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para prestar esclarecimentos. A criança de 11 anos, envolvida no caso, foi encaminhada para o Conselho Tutelar.

Laize Minelli

