Crianças do Prosamim participam de palestra sobre impactos ambientais

Cerca de 30 crianças, moradoras do Parque Residencial São Raimundo, Zona Centro-Oeste de Manaus, participaram, nesta sexta-feira (10), de palestra sobre os impactos ambientais causados por resíduos plásticos no meio ambiente. A ação foi desenvolvida pela Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

“O objetivo da palestra é despertar a consciência ambiental nas crianças, especialmente sobre o descarte de resíduos plásticos, tão comum e agressivo ao meio ambiente”, disse a palestrante Rejane Cavalcante, pesquisadora do Núcleo de Materiais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A ação foi coordenada pela equipe de Sustentabilidade do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que estimulou a participação das crianças com perguntas. Clarisse Ribeiro, 11, aproveitou a oportunidade de aprendizado. “Vou cuidar melhor do meio ambiente com o que aprendi hoje aqui”, ressaltou.

Após a palestra, as crianças participaram de ações de limpeza e cuidados do jardim do parque residencial.

Com informações da assessoria