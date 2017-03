Crianças com Síndrome de Down têm dia especial no Parque Cidade das Crianças

Crianças e adolescentes de diversas instituições que trabalham com pessoas portadoras da Síndrome de Down participaram de uma programação especial, na tarde desta quinta-feira (23), no Parque Cidade da Criança, bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e garantiu uma tarde de brincadeira e diversão no terceiro dia de programação da 3° Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down.

“A assistência social está completamente envolvida. Quando nós falamos de direitos humanos queremos desmistificar qualquer tipo de preconceito com aquelas pessoas que tem a síndrome. Como nós costumamos dizer: eles têm um cromossomo a mais, que é do amor e da alegria”, falou o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel.

Pintura de rosto, cinema, teatro e dança fizeram a alegria das crianças e adolescentes, que estampavam um sorriso cativante em meio às brincadeiras e apresentações de palhaço e personagens infantis.

O Parque Cidade da Criança tem uma extensa programação para o público infantil durante todo o ano. De acordo com a diretora do parque, Socorro Andrade, essa foi ainda mais especial.

“A Prefeitura de Manaus tem todo o cuidado com as crianças e adolescentes com Síndrome de Down. Para a equipe do parque é uma programação diferenciada e bastante especial, pois, estamos felizes em levar alegria nesta tarde dedicada a eles”, pontuou a diretora.

Para Augusto Mota, que tem um filho Down de quatro anos, a programação é importante porque reúne pais e filhos em momentos de descontração, mas também de discussão a respeito da síndrome.

“Para nós, pais, é muito importante ver um evento como esse ser realizado para nossos filhos. Eu como dirigente de uma instituição, vejo isso como um privilegio, pois é visível a interação desses meninos com toda a programação dedicada a eles”, declarou.

A 3° Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down, encerra nesta sexta-feira (24) com uma sessão especial na Câmara Municipal de Manaus (CMM), a partir das 14h, proposta pelo vereador Gedeão Amorim.

Com informações da assessoria