Crianças com HIV são estimuladas a tratar saúde ao cuidar de plantas ornamentais

Aprendendo a importância de cuidar das plantas, crianças e adolescentes com HIV são estimulados a cuidar da própria saúde e passam a colaborar melhor com próprio tratamento. Esse é o objetivo do projeto Floreando a Vhida que, neste sábado, 10, vai promover o plantio de 200 mudas ornamentais no jardim do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus.

Nesta edição, 20 crianças e adolescentes assistidos pela Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) farão o plantio das mudas às 8h30. Criado em 2014, o projeto já realizou o plantio de mais de mil mudas ornamentais e 20 árvores.

Equipe da Casa Vhida

Nesta sexta-feira, 9, a equipe da Casa Vhida foi recebida no HPS Delphina Aziz para preparar o local para receber as crianças e adolescentes no sábado. “Para nós é uma honra receber esse projeto. É magnífico o trabalho realizado no Amazonas pela Associação de Apoio à Criança com HIV, a Casa Vhida. O altruísmo em prol dessas crianças, em especial a assistência social e de saúde, é de extrema relevância a saúde delas. Estamos felizes”, disse o representante do Imed, Marcos Silveira, gerente administrativo do HPS Delphina Aziz.

As crianças e adolescentes assistidos pela Casa Vhida, na primeira consulta do ano com uma médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, recebem uma muda em um vaso e a levam para casa. De forma lúdica, eles apreendem que precisam cuidar da plantinha e também cuidar de si mesmos, tomando as medicações no horário adequado, por exemplo. Com estratégias como essa, a associação espera motivar crianças e adolescentes.

Com informações da assessoria