Crianças com deficiências têm tarde de lazer e descontração no Zoológico do CIGS

Um grupo de 26 crianças que participa da 2ª Colônia de Férias para Pessoas com Deficiência (PCDs), promovida pela Prefeitura de Manaus, visitou, nesta sexta-feira (20), o zoológico do Centro de Instruções de Guerra na Selva (Cigs), bairro São Jorge, Zona Oeste. Alguns deles, segundo os familiares, que também participaram do passeio, já haviam visitado o local, mas a impressão que demonstraram nessa nova visita foi como se estivessem ido pela primeira vez. A alegria e emoção ao verem tão de perto os animais podiam ser percebidas nos olhos de cada um.

A Colônia começou na última quarta-feiram (18) e vai até o próximo dia 30, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). De acordo com o secretário Mário Barros, ao todo 130 crianças participam das atividades esportivas e recreativas na Minivila Olímpica do Coroado, na Zona Leste, além de terem na grade de programação passeios ao zoológico.

“Nessa vinda ao Cigs nós percebemos que as crianças tentam interagir mais, estão felizes, os pais ficam felizes. Essa é uma forma de darmos qualidade de vida a essas crianças que precisam e merecem uma qualidade de vida por parte da Prefeitura de Manaus”, afirmou Barros.

Ao longo do passeio, cada criança reagia de uma forma diferente. Umas ficaram impressionadas com os peixes, outras com os pássaros como as araras e os tucanos. Entre os animais que mais chamaram a atenção estavam as onças e também os macacos.

Eduardo dos Santos Ribeiro, 10, foi acompanhado com a avó, Lucineide Sampaio, 58. Ele não escondeu a alegria e disse que pode ver macacos e onças. A avó disse que foi a primeira vez que esteve no zoológico junto com o neto. “Ele está muito animado e quer ver tudo. Nós dois nos divertimos bastante”, disse Lucineide.

Assim como ela, quem também esteve acompanhando os filhos Isabelle Alves, 9, e Victor Ricardo Alves, 10, foi a dona de casa Gilcimara Alves, 24. “Eu vim aqui com ele quando eram bebezinhos e agora eles estão adorando. Eles estão muito felizes e o passeio está muito bom”, afirmou.

Na volta para a Minivila Olímpica do Coroado, ponto do qual partiram, as crianças participaram de um lanche integrado.

