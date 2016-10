Crianças celebram participação de policiais em atividades festivas na Zona Oeste

Na última quarta-feira (12), as festas em comemoração ao dia das crianças nos bairros Compensa e Santo Agostinho, ambos na Zona Oeste de Manaus, contaram com o apoio dos policias da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A presença dos militares, além de tornar o local mais seguro, animou a garotada.

A Cicom, comandada pelo capitão Jackson Gama, segundo os moradores do local, realiza um policiamento ostensivo de excelência e está presente constantemente nas comunidades.

“Eles participam até dos nossos projetos sociais e vêm construindo um laço de proximidade com a população”, disse a mãe de uma das crianças presentes na festa, a costureira Maria Ivane, 43.

Segundo o aspirante Tales Renan, as festas foram realizadas na comunidade Divino Espírito Santo, na rua do Areal, Compensa III, e no CDC da Compensa.

“A presença da Polícia Militar em tais eventos serve para conceder a sensação de segurança, bem como trazer o comunitário para perto da Polícia, tornando o policiamento ostensivo preventivo muito mais completo”, disse o policial que, durante a atividade, teve a viatura cercada por crianças que queria conhecer mais sobre a profissão de um policial.

Portal EM TEMPO