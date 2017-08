Crianças brilham na Copa Alvorada Kids de Jiu-Jítsu em Manaus

O Ginásio Poliesportivo do Amazonas recebeu neste sábado, 19, a Copa Alvorada Kids de Jiu-Jítsu, que fez do complexo um verdadeiro parque de diversões para 465 competidores de 2 até 17 anos. Personagens infantis, como Galinha Pintadinha, Mickey, Luna, árbitros com vestimentas que lembravam mágicos, brinquedos, pipoca, e balões que conceberam o cenário perfeito para muitos sentirem pela primeira vez o gostinho de disputar um torneio.

Um dos mais animados ao ser premiado com a medalha de ouro pela Copa era Miguel Alves, 5 anos. O faixa branca iniciou no esporte há um ano, faz parte do projeto da Nova União Kids, que fica no Alvorada, e revelou sua parte preferida da competição.

“Eu gostei muito de hoje, da minha medalha, dos meus amigos, mas amei mesmo encontrar com a Luna. Ela me abraçou e tirei uma foto com ela. Estou muito feliz”, disse o pequeno, que contou com a torcida do pai, Alírio Neto, e do tio Alilson Moura.

PCDs

A Copa Alvorada Kids de Jiu-Jítsu tambem apresentou a categoria Pessoas com Deficiência (PCDs) e quem saiu de lá representando muito bem a classe foi Fabíola Barroso, de 23. A portadora de Síndrome de Down começou em 2016 a praticar o esporte, com o intuito de perder peso. Na época, estava com 80 quilos, e com atualmente sete a menos, mostrou habilidade no evento e ganhou após uma chave de braço bem encaixada.

“A luta foi rápida, peguei o braço dela, mas eu estava bem nervosa. Estou bem feliz e aqui está bem bonito, cheio de desenhos e eu queria que as competições fossem sempre assim”, disse Fabíola, acompanhada da irmã Fabiana Oliveira, 22, que estava orgulhosa da ‘mais velha’.

“Meu pai colocou a Fabíola no Jiu-Jítsu, na Nova União, porque lá tem um projeto voltado para PCDs e foi algo maravilhoso. O esporte vem ajudando ela, principalmente a perder peso, pois não queremos que ela tenha outras doenças, queremos afastar o diabetes, a depressão, a obesidade. Fiquei muito orgulhosa dela hoje e ela não parava de falar nessa Copa”, frisou Fabiana.

Para a organizadora do evento, Karina Dias, a Copa está cumprindo seu objetivo e a ideia é torná-la tradicional. “Pensamos em cada detalhe, desde os brinquedos, aos personagens infantis, tudo para que esse dia fosse inesquecível. Ficamos surpresos com o número de inscritos e queremos que este evento se torne presente no calendário esportivo. Mais de 400 crianças participando e a certeza que todos eles estão sendo bem formados”.

