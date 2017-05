Criança venezuelana desnutrida desmaia no Centro e é internada

No dia em que a Arquidiocese de Manaus realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a problemática em torno da imigração de indígenas venezuelanos para a capital amazonense, uma criança de 9 anos passou mal no Centro e foi levada às pressas para uma unidade hospitalar com suspeita de desnutrição e pneumonia.

A criança indígena, da etnia Warao, da Venezuela, foi internada às pressas no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na Cachoeirinha, na tarde desta terça-feira (9) após ter uma convulsão na avenida Eduardo Ribeiro.

Um professor universitário, que quis ser identificado apenas como “Maicon”, foi quem socorreu o garoto.

“Eu estava passando pelo local e vi quando ele estava desmaiando, então como entendo um pouco de espanhol, convidei para levá-los até um hospital” contou.

A criança deu entrada no hospital por volta das 14h. Segundo Cleverson Lopes, assistente social da unidade de saúde, a criança estava acompanhada da mãe, tia e mais duas irmãs, mas somente a tia – que fala um pouco de espanhol – ficou acompanhando o paciente durante os exames.

“A criança tem 9 anos e pesa 20kg. O menino foi internado num estado de desnutrição, pneumonia e com muita tosse. Nesse momento, ele passa por avaliação e, provavelmente, não será liberado hoje”, disse.

Na parte externa do hospital, a mãe e as outras duas crianças aguardavam os resultados dos exames. Ao tentar falar com elas, a reportagem descobriu que eles se comunicavam por um dialeto indígena e não foi possível conversar com a família.

Outro Caso

Na saída do hospital, o EM TEMPO flagrou outro caso onde uma mãe venezuelana conseguiu a alta médica do filho após gritar e exigir a retirada dele da unidade médica. Ela aguardava o marido, ao lado de duas crianças, um deles recém-nascido, para voltar ao abrigo, situado na rua Quintino Bocaiúva, no Centro.

O grupo de jovens de uma igreja evangélica tentava acalmá-la e convencê-la a voltar para o hospital. Segundo eles, a criança já estava internada há pelo menos três semanas.

A equipe de assistência social da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania também esteve no local para tentar mediar a situação. Segundo Lígia Santos, desde fevereiro, as equipes do órgão estão trabalhando para a melhoria de vida dessa população.

“Estamos há meses cuidando desses casos, já conseguimos entender muito do que dizem e sabemos quem são e quando chegam os novos” explicou.

Medidas Igreja

Durante a coletiva no auditório da Rádio Rio Mar, a Arquidiocese e o MPF pediram apoio da população e das autoridades municipais e estaduais para ajudar os venezuelanos, que foram acolhidos em Manaus.

Representantes da Igreja Católica, como Pastoral do Migrante e Pastoral Indigenista, que trabalham diretamente com este público, além do Ministério Público Federal, estiveram presentes.

São 227 indígenas venezuelanos concentrados em três pontos da cidade, Centro, Terminal Rodoviário de Manaus e na Zona Norte, que vieram para o Brasil motivados pela grave crise econômica no país de origem, além da insuficiência de produtos e alimentos para as famílias. O levantamento feito pela Cáritas Arquidiocesana e Pastoral do Migrante aponta que eles estão distribuídos em 6 casas alugadas, sendo que 212 estão no Centro de Manaus (69 são homens, 64 mulheres e 79 crianças) e 15 em uma residência no bairro Cidade Nova.

Segundo a Igreja Católica, muitos indígenas estão doentes e em estado de desnutrição. Alguns estariam sendo explorados por brasileiros que exigem o pagamento de R$ 10 a R$ 30 por diária e por pessoa, incluindo crianças, em abrigos improvisados. O valor cobrado nas moradias seria um dos motivos para a maioria dos venezuelanos se tornar pedinte na área central e em outras com grande movimentação de pessoas.

“Todos devem ajudar os venezuelanos, principalmente, após o incêndio em um dos abrigos na última semana. Eles perderam tudo. A igreja tem feito a sua parte, mas as autoridades – que optaram por acolher os venezuelanos – devem fazer algo para melhor a situação deles, enquanto estiverem em Manaus”, disse uma das representantes da Pastoral do Migrante, que com recursos próprios conseguiu alugar um galpão, no Centro, para abrigar os indígenas que moravam no local incendiado.

Segundo o promotor do MPF, Fernando, após o incêndio ocorrido em uma das casas que 40 famílias da etnia Warao moravam mediante pagamento de diária, foi decretado estado de emergência, mas efetivamente não houve medidas concretas, nem por parte do Estado e nem do município.

A Prefeitura de Manaus solicitou do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sobre o decreto municipal de emergência social, recursos e ajuda federal para tratar do processo imigratório de venezuelanos na cidade. A maioria dos indígenas está acampada em condições precárias. De acordo com a Arquidiocese, aproximadamente 250 indígenas venezuelanos devem chegar na capital amazonense nos próximos dias.

Laize Minelli

EM TEMPO