Quatro pessoas morrem soterradas após deslizamento de terra em Manaus

Dois deslizamentos de terra foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense, na manhã desta terça-feira (27). Ainda não se sabe a quantidade exata de pessoas soterradas. Pelo menos uma criança foi retirada já sem vida.

Um dos deslizamentos ocorreu na rua Doutor Basílio, bairro Zumbi 1, Zona Leste. Uma criança, identificada apenas como Gabriel, 8, ficou soterrada e vizinhos conseguiram retirá-la dos escombros. O menor de idade ainda chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas já chegou sem vida.

A mãe da criança, Valdinéia Ferreira de Aguiar, 30, disse que enquanto ela estava fazendo outro filho dormir em um compartimento da casa, Gabriel dormia em um dos quartos quando o barranco caiu em cima do local.

Outro caso aconteceu na rua 11 de setembro com a rua Abraão, no Nova Vitoria, atrás da empresa Amazon Forte, também na Zona Leste da capital. Mãe e três filhas foram retiradas do local mortas. Segundo os bombeiros, uma das vítimas é uma menina, também de 8 anos.

Mara Magalhães

Colaborou Gerson Freitas