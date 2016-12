Criança morre e Depca investiga se houve negligência de hospital ou dos pais

O menino Felipe Gabriel Gonçalves Castro, 8, amanheceu morto, nos braços do pai, na manhã desta segunda-feira (12), na rua Boulevard Peixoto, beco São Pedro, bairro Educandos, Zona sul de Manaus.

Há um ano e quatro meses, a criança, que mora em uma palafita próximo a um igarapé, estaria brincando nas águas quando pulou em cima de uma lancha que estava ancorada. Da embarcação, começaram a sair faíscas e, em seguida, pegou fogo.

Na ocasião, Felipe sofreu queimaduras graves e foi levado em estado crítico para o Hospital Pronto Socorro da Criança, na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha. Após receber alta, a criança continuou o tratamento com curativos e remédios em casa, recebendo a assistência médica do Hospital Pronto Socorro Joãozinho.

O delegado Marcelo Martins, do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso está registrado, está participando das investigações juntamente com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para apurar se houve negligência do governo com o tratamento de Felipe ou se foi por descuido e maus tratos dos pais.

Laize Minelli

Com informações de Bárbara Costa