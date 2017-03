Criança morre após ser atropelada por moto na BR 319

Uma criança de 9 anos morreu após ser atropelada, por uma motocicleta, durante um acidente de trânsito, na noite deste sábado (18), por volta de 19h, no município de Careiro (a 83 km de Manaus). O condutor da moto, de modelo, cor e placa não identificada, fugir sem prestar socorro a vítima.

De acordo com policiais do 1º Pelotão Independente de Polícia Militar (PIPM), o acidente ocorreu enquanto a criança andava no quilômetro 83 da rodovia BR-319. Após o crime, o suspeito fugiu sem prestar socorro. O trecho do acidente fica localizado na Zona Rural nas proximidades da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Testemunhas informaram aos PMs que a criança estava caminhando no acostamento da via acompanhada de um primo de 19 anos, que não sofreu escoriações. Porém, a motocicleta estava com uma carga inapropriada para o veículo e atingiu a cabeça da criança.

A criança foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do Hospital Deoclécio dos Santos, na área urbana do município.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO