Criança morre após casa pegar fogo no Nova Floresta

Uma criança, identificada apenas como Samira, 7, morreu na tarde desta quarta-feira (8). A menina estava em uma casa, localizada na rua Rubelita, Nova Floresta, Zona Leste, que foi consumida pelo fogo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a equipe foi chamada por volta das 14h48 e enviou duas viaturas ao local. A criança estaria sozinha no local.

Ainda segundo os bombeiros, a residência, toda de madeira, teve perda total, mas as causas do sinistro ainda não foram divulgadas.

Vizinhos relataram à equipe de que o bairro teria ficado sem energia e que, quando o serviço foi restabelecido, ocorreu um curto-circuito.

Foi solicitado a perícia e após a conclusão da mesma, o corpo da menina poderá ser removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

EM TEMPO