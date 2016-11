Criança escapa da morte após ser abandonada pela própria mãe no Mauazinho

Uma criança, de apenas 3 anos, escapou de morrer carbonizada após ser abandonada pela própria mãe, na madrugada deste sábado (12). O fato ocorreu na rua Ponta do Vento, localizado no bairro Mauazinho, Zona Leste da capital amazonense. A genitora do menor foi presa em flagrante e encaminhada nesta manhã para o Centro de Detenção Provisório Feminino, situado no quilômetro 8 da BR-174.

Segundo relatos dos vizinhos, que ajudaram a criança a ser resgatada, a mãe – identificada como Cristiane de Oliveira Lima, 22, saiu de casa deixando o menor sozinho e trancado. Minutos depois os populares sentiram o cheiro de fumaça que vinha de dentro da residência. Ao perceberem as chamas e o pedido de socorro, a população se mobilizou e realizou o procedimento de retirada da criança da parte interna da casa.

“Não sabemos o que teria provocado o incêndio. Quando percebemos que tinha uma criança sozinha dentro de casa, arrombamos a porta para salvá-la. Ele estava enrolado em um tapete, bem encolhido em um dos cantos da casa e quase desmaiado devido à fumaça, que provavelmente inalou. Prontamente, levamos a vítima ao hospital da criança, localizado no bairro da Cachoeirinha, onde recebeu os devidos cuidados”, disse um morador do local, que não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e evitou que o fogo se propagasse. Ainda não se sabe como aconteceu o príncipio de incêndio.

Após ser identificada e localizada, a mãe do menor foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), situada no conjunto Vista Bela, bairro Planalto, Zona Oeste, para que fossem feitos os procedimentos cabíveis. Segundo uma servidora plantonista do distrito, que não se identificou, Cristiane Lima foi conduzia para a cadeia pública, em virtude da gravidade do fato, que colocou em risco a vida do próprio filho. A genitora responderá criminalmente por abandono de incapaz.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO