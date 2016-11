Criança encontra corpos amordaçados em veículo abandonado na avenida Itaúba

Os corpos de dois homens, um deles sem identificação, foram encontrados amordaçados dentro de um carro na noite desta quarta-feira (9). O veículo foi abandonado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus e, segundo a polícia, foi uma criança quem avistou e informou os pais sobre os corpos no local que acionaram a guarnição.

A dona de casa, Ângela Maria, 40, contou à reportagem do portal EM TEMPO, que recebeu uma ligação, informando que o veículo, modelo Prisma, de placa OAQ-9351, estava abandonado em via pública. Ela também contou que o veículo era dela até ser vendido para o cunhado, identificado como Elcivânio Custódio dos Santos, 32, frentista, que estava no banco de trás do veículo quando foi encontrado pelos policiais.

“Eu vendi o carro para ele e, ontem (8), ele saiu por volta de 10h para fazer um pagamento e de lá ia seguir para um posto de gasolina próximo à Feira da Panair, onde trabalha e não retornou até agora”, disse a dona de casa, falando que a família já teria registrado um Boletim de Ocorrência informando o sumiço do cunhado.

Próximo ao corpo que estava dentro do veículo, que também apresentava sinais de enforcamento e mãos amarradas, havia uma placa de papelão com os dizeres: “Essas coisas acontecem com quem rouba droga e arrocha boca de fumo”.

No porta-malas do Prisma havia o corpo de um outro homem, ainda não identificado. Com um pano envolto no pescoço, dando indícios de enforcamento, ele apresentava o rosto bastante inchado.

O caso foi atendido pela equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com apoio dos policiais da 14ª Cicom. A investigação será conduzida pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). De acordo a polícia, a causa da morte dos homens foi asfixia.

“Eles já estavam mortos por, pelo menos, 13 horas”, disse um dos peritos que atendia a ocorrência. E, de acordo com a polícia, o veículo estava em frente à residência desde às 5h30, mas o dono da casa não suspeitou de nada.

No local, estiveram ainda agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), peritos criminais da Polícia Civil e funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Os corpos foram removidos para o IML às 20h45.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO