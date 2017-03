Quatro crianças desaparecem ao cair de embarcações nos rios do Amazonas

Uma criança de 3 anos, que não teve o nome revelado, desapareceu no rio após cair de uma embarcação na manhã desta quinta-feira (9). O caso ocorreu no município de Itapiranga (distante a 227 km de Manaus), por volta das 10h, e os bombeiros foram acionados. Em outro caso, duas crianças e, pelo menos, mais três pessoas estão desaparecidas após um naufrágio em Nova Olinda do Norte (distante 135 km de Manaus). Mais uma menor de idade, de 5 anos, está desaparecida depois que uma canoa afundou no rio Manacapuru, próximo da comunidade Dominguinhos.

Em Itapiranga, além da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma equipe de policiais militares também foi acionada para auxiliar no resgate. As guarnições se deslocaram para o porto da cidade e fazem buscas ao menino.

Segundo testemunhas, a criança estava com os pais na balsa Artur Virgílio Neto, quando eles se descuidaram e o menor de idade caiu no rio. A Polícia Civil está investigando o que de fato ocorreu na embarcação.

A Polícia Militar do Amazonas informou, por meio da assessoria de imprensa, que o caso ocorreu quando a balsa chegava no porto. A família vinha da comunidade Cesaréia do Rio Uatumã, onde reside. Até às 16h de hoje, as equipes ainda não haviam encontrado a criança.

Caapiranga

Segundo informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), moradores de uma comunidade ribeirinha, no município de Caapiranga (distante a ) foram até à delegacia do município, por volta das 11h, de hoje e informaram que uma canoa afundou no rio Manacapuru, distante cerca de duas horas da cidade.

O Comandante da Polícia Militar no município, Tenente Nonato, duas crianças foram resgatadas e uma continua desaparecida. No momento do incidente estavam na canoa um casal com as três filhas de 1, 4 e 5 anos. A menina mais velha segue desaparecida. Uma equipe auxilia nas buscas.

Bruna Souza

EM TEMPO