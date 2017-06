Criança de nove meses morre e IML suspeita de agressão física

Uma criança de 9 meses, identificada como Maria Clara da Silva, morreu nesta segunda-feira (12), no SPA Joventina Dias. De acordo com o registro do Instituto Médico Legal (IML), a suspeita é que a menina sofreu agressão física. O caso aconteceu por volta das 12h na rua Canarinho, bairro Tarumã Mirim, Zona Rural de Manaus.

A família da criança está sendo investigada. Segundo informações da Polícia Civil, os pais são adolescentes. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Um inquérito foi instaurado e deve ser encaminhado, na manhã desta terça-feira (13), para uma Delegacia Especializada que deve investigar o crime.

Mais informações em instantes

Daniel Landazuri

EM TEMPO