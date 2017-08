Criadores de ‘Stranger Things’ confirmam terceira temporada

O anúncio foi feito antes da estreia do segundo ano do seriado, que vai ao ar no dia 27 de outubro – Divulgação

Os criadores de “Stranger Things”, Ross e Matt Duffer, confirmaram que a série ganhará uma terceira temporada pela Netflix. O anúncio foi feito antes mesmo da estreia do segundo ano do seriado, que vai ao ar no dia 27 de outubro.

Em entrevista ao site “Vulture”, os irmãos Duffer afirmaram que a trama acabará se deslocando da cidade de Hawkins. Eles também falaram sobre a possibilidade de uma quarta temporada.

“Estamos pensando que será uma obra de quatro temporadas. Só temos que ajustar a história. Apesar de não saber como podemos justificar uma nova coisa ruim acontecendo todos os anos”, disse Ross Duffer.

A segunda temporada da série vai se passar em 1984, um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Segundo a sinopse, os cidadãos de Hawkins se recuperam dos horrores do Demogorgon após Will Byers (Noah Schnapp) ser resgatado do Mundo Invertido. Mas uma “entidade maior e aterrorizante” ameaça os moradores, sobretudo os amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughli).

Fonte: Folha Press