Criador do fenômeno ‘Malandramente’, DJ Dennis faz show em Manaus no dia 15

Ele foi o responsável pelo sucesso da música ‘Malandramente’, de MC Nandinho e MC Nego Bam, lota shows por onde passa e é procurado por grandes artistas interessados na sua receita musical. DJ Dennis é um dos nomes fortes da música brasileira atualmente e não trabalha apenas com funk. Requisitado, tem parcerias com grandes estrelas, como Claudia Leitte, Thiaguinho, Léo Santana, Wesley Safadão e Latino.

Dennis decidiu produzir ‘Malandramente’ assim que ouviu os versos criados pelo funkeiro Nandinho. Lançou a música na internet e teve resposta rápida. Ainda não registrada em disco, a faixa ganhou um videoclipe no YouTube, que tem 48 milhões de visualizações. O hit também já despontou entre as canções mais ouvidas de plataformas digitais, como ‘Spotify’. E o DJ não pensa em parar por aí.

“Antes, eu só ficava trancado no estúdio e tocava em alguns bailes do Rio. Hoje, eu estou à frente nos palcos, mostro o meu rosto em videoclipes e tenho um equipamento bem similar ao dos DJs internacionais”, diz Dennis. Com 19 anos de carreira, ele fez parte do time de DJs do Furacão 2000 e emplacou hits como ‘Dança da Motinha’, da MC Beth, ‘Cerol na Mão’, do Bonde do Tigrão, e ‘Adultério’, de Mr. Catra.

“Eu comecei na música eletrônica, ainda adolescente, e misturei com o funk. Eu crio meu próprio som, esse é o diferencial”, explica Dennis.

MC Nandinho diz que Dennis é o David Guetta do funk brasileiro, fazendo referência ao famoso DJ e produtor francês. Com o show ‘Baile do Dennis’ rodando pelo país, ele convida artistas ao palco, como Wesley Safadão, a cantora Marília Mendonça e a dupla Jorge & Mateus, além dos principais nomes do funk, como MC Guimê, Livinho e THD.

Para chegar ao sucesso, Dennis acredita que o segredo seja investir na internet. Há três anos ele começou a gravar videoclipes e a lançá-los na web, sempre com parcerias. Gravou, por exemplo, o ‘funknejo’ ‘Vamos Beber’, com a dupla João Lucas & Marcelo e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho em cena.

Dennis diz que, por experiência própria, sabe que hoje é a internet que mostra o que vai estourar. “Eu invisto em todos os canais, porque tem pessoas que só acessam YouTube, outras só Facebook, outras ouvem pelos serviços de streaming. Eu toco no rádio, mas a internet é mais livre. O artista divulga várias faixas de um CD e deixa que o público escolha a melhor”.

Compositor diz que quer exaltar mulher

A sorte voltou à vida de MC Nandinho com o sucesso ‘Malandramente’, parceria do funkeiro com o produtor Dennis e o MC Nego Bam. Nandinho tem apenas 29 anos e 16 anos de carreira. Teve sucesso com canções como ‘Mulher Profissional’, mas vinha passando por dificuldades. A ideia para a nova canção surgiu de repente.

“Eu estava vendo TV e tomando um vinho quando a palavra malandramente surgiu. Foi algo meio espiritual. Sem saber direito por que, eu comecei a trabalhar em cima desse tema, fugindo de uma letra machista. Eu queria algo para levantar o moral das meninas”, explica Nandinho. Ele esperava por uma oportunidade havia alguns anos.

“De 2011 a 2013, eu ia bem, mas depois comecei a cair. Eu continuei escrevendo bastante, mas não apareciam oportunidades de trabalho”, conta.

Meses atrás, tudo mudou. “Um amigo disse que havia marcado uma reunião com alguém importante. Quando eu cheguei lá, vi que era o DJ Dennis”, lembra o MC. Ele então mostrou as canções que tinha e deixou o resto na mão do produtor. “Ele adorou a música Malandramente”.

Na hora, o Nego Bam estava lá, e ele pensou em colocá-lo na música também. Tudo estourou muito rápido na internet, e o Dennis já disse: “Vamos gravar um videoclipe agora, antes que a gente perca essa música”, conta o funkeiro. A faixa já estava no repertório de diversos artistas de outros ritmos. “O que ajudou é que o Nego Bam já é famoso na internet”, diz.

Na hora de gravar o videoclipe, a conhecida coreografia do refrão saiu naturalmente, segundo Nandinho, que só comemora a boa fase e aposta na próxima canção, ‘Vai Rebolar’.

“Meus planos agora são comprar um terreno e ter uma churrasqueira com muito carvão”, brinca. “É importante guardar dinheiro, sou casado, tenho duas filhas, e o melhor retorno que posso ter é a segurança da minha família”. (FS)

Dennis prepara disco com Thiaguinho e Claudia Leitte

Cheio de projetos, o DJ Dennis está finalizando músicas em parceria com Claudia Leitte, Léo Santana, Latino e outros artistas, como o sambista Thiaguinho. As canções farão parte do repertório do novo disco de Dennis, que deve ser lançado até o fim deste ano.

Ele e Thiaguinho compuseram uma música em meio a conversas que tiveram pelo aplicativo WhatsApp. O resultado é a faixa ‘Bonita’.

“Hoje, não existe mais público de um único segmento. Quem ouve funk, normalmente gosta de samba e de sertanejo. Estamos livres de preconceito. Tanto que avisei ao Thiaguinho que a música não teria nada de samba, porque a voz dele já dá a identidade ao gênero. E ele topou participar”, conta Dennis.

Com tantas novidades a caminho, Dennis diz que não tem exatamente um arquivo de composições.

“As pessoas me procuram, e, aí, inicio um novo projeto. A Claudia Leitte sugeriu de fazermos algo juntos. A gente começa a conversar sobre o que ela imagina, sobre o que eu gostaria de fazer, e chegamos a uma conclusão. Essa faixa poderá ser ouvida até o fim do ano”, anima-se Dennis.

“A música com o Wesley Safadão, por exemplo, tem uma sanfona que o público vai à loucura”, conta o DJ, que já contou com a participação especial do forrozeiro em vários de seus shows. (FS)

Fabiana Schiavon

Folha Press